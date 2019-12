Mülheim: Ausstellung in der Petrikirche zum Thema Frieden

Frieden bleibt ein Thema – leider. „Es gibt es auf der Welt immer noch Kriege, Bürgerkriege und ungerechte politische Systeme“, sagt Superintendent Gerald Hillebrand. Die Frage „Wie kann man Frieden schaffen?“ sei daher nach wie vor zu stellen.

Kreis- und Landessynode haben sich in 2019 mit dem Thema beschäftigt, jetzt versucht der Kirchenkreis an der Ruhr mögliche Schritte auf dem Weg zu einem gerechten Frieden aufzuzeigen – mit einer Ausstellung in der Petrikirche (ab 12. Januar) und einem umfangreichen Veranstaltungsprogramm in den Monaten Januar bis März. Das Motto: „Frieden geht anders“.

31 Stellwände sowie mehrere Multimedia-Stationen

„In Zeiten von Atom- und Massenvernichtungswaffen ist die Konfliktlösung mit kriegerischen Mitteln keine Option mehr. Wir müssen aktive Gewaltfreiheit und Konfliktlösung lernen“, sagt Pfarrerin Ursula Thomé (Gemeindedienst für Mission und Ökumene) und führt fort: „Frieden geht nur mit Gerechtigkeit.“

Eine Ausstellung in der Petrikirche (bis 9. Februar, konzipiert von der Ev. Kirche Hessen-Nassau) gibt Denkanstöße und liefert Antworten. Auf 31 Stellwänden sowie an Multimedia-Stationen werden Beispiele von friedlicher Konfliktbewältigung gezeigt – von Institutionen, Gruppen oder sogar Einzelpersonen, die gewaltlos für den Frieden kämpfen. „Wir hören persönliche Stimmen, es gibt aber auch eine geschichtliche Einordnung“, erklärt Annika Lante, Sprecherin des Kirchenkreises an der Ruhr. Mitmach- und Entscheidungsübungen fordern die Besucher zur aktiven Teilnahme auf.

Begleitprogramm mit über 20 Veranstaltungen

Die Ausstellung wird mit einem Gottesdienst mit Pfarrerin Annegret Cohen am Sonntag. 12. Januar, um 11.50 Uhr in der Petrikirche eröffnet. „Frieden ist nicht einfach, Frieden ist Arbeit“, sagt sie. Die Schau ist mittwochs bis freitags von 11 bis 13 und 15 bis 17 Uhr für alle Interessierten geöffnet. Sie eignet sich auch sehr gut für Schulklassen (siehe Info-Box).

Ein umfangreiches Begleitprogramm mit über 20 Veranstaltungen – gestaltet von den Einrichtungen und Fachreferaten des Kirchenkreises – flankiert die Schau. Es gibt Predigtreihen, Podiumsgespräche, Kulturveranstaltungen (Musik, Kino, Kabarett) und weitere spannende Angebote. „Sowohl Kurzweiliges wie Tiefschürfendes“, kündigt Annika Lante an.

Kirchenkabarettist Okko Herlyn ist zu Gast

Bekannte Gäste sind zum Beispiel Kirchenkabarettist Dr. Okko Herlyn und Heike Kehl, die eine musikalisch-literarische Revue am 21. Februar in der Pauluskirche gestalten. Oder auch der Mülheimer Kabarettist René Steinberg, der mit dem Publikum in der Pauluskirche (15. Februar) über „Gemeinsinn statt gemein sein“ reden möchte.

Mülheim Programmhefte und Führungen Die Programmhefte liegen zum Jahresende in allen Gemeindezentren aus. Online findet man alle Veranstaltungen auf www.frieden.kirche-muelheim.de . Die Kartenreservierung startet nach den Weihnachtsferien – unter anderem in der Ladenkirche. Eingeladen zur Ausstellung in der Petrikirche werden auch Mülheimer Schulklassen (ab Klasse 7). Sie können an einer Führung teilnehmen oder sich selbst zu Guides ausbilden lassen (ab Klasse 9). Kontakt: Sabine.Dehnelt@ekir.de. Am 13. Januar gibt es auch eine Fortbildung für Multiplikatoren.

Außerdem wird Ali Can, der Leiter des Essener Viel-Respekt-Zentrums erwartet, der am 10. März im Medienhaus aus seinem Buch „Mehr als eine Heimat – wie ich Deutschsein neu definiere“ liest. Kriminologe Christian Pfeiffer referiert am 12. Februar in der Immanuelkirche in Styrum über „Gegen die Gewalt - Warum Liebe und Gerechtigkeit unsere besten Waffen sind“. Im Programm sind auch Filmabende, Friedensgebete, ein Liederabend, ein interreligiöses Gespräch, ein Workshops zu Friedenslogik, ein Seminar zu empathischer Kommunikation und vieles mehr. „Alle Veranstaltungen liefern Ideen, wie man für den Frieden arbeiten kann“, so die Veranstalter.