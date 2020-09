Mülheim: Angebranntes Essen - Nachbarn helfen beim Löschen

Die Feuerwehr Mülheim war am späten Sonntagabend am Pfälzer Weg in Saarn im Einsatz.

Mülheim. Einen großen Feuerwehreinsatz gab es am Sonntagabend in Mülheim-Saarn. Dort brannte Essen in einer Küche. Eine Frau kam verletzt ins Krankenhaus.

Am späten Sonntagabend gab es Feueralarm am Pfälzer Weg in Saarn: Gegen 22 Uhr meldete ein Anrufer Rauchentwicklung und einen ausgelösten Heimrauchmelder. Da zunächst niemand wusste, ob noch eine Person im Haus war, rückten zwei Löschzüge und der Rettungsdienst aus.

Rauchmelder hatte die Nachbarn alarmiert

Vor Ort gab es schnell Entwarnung: Es handelte sich nur um angebranntes Essen auf dem Herd. Nachbarn, die vom Rauchmelder aufgeschreckt worden waren, hatten der Bewohnerin schon beim Ablöschen und Lüften der Wohnung geholfen.

Die Frau wurde vom Rettungsdienst und Notarzt versorgt und zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Während des Feuerwehreinsatzes gab es Verkehrsbehinderungen im Bereich Pfälzer Weg/ Lothringer Weg.