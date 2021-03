Mülheim: Angebote von Katholiken und Protestanten zu Ostern

Einen Online-Gottesdienst in der Petrikirche in Mülheim mit Pfarrerin Sabine Sandmann wird es zu Ostern geben (Bild aus 2020), aber auch andere Pfarrerinnen und Pfarrer sind im Einsatz.

Mülheim. Präsenz-Gottesdienste gibt es an Ostern zwar nicht, aber dafür viele andere Angebote der Mülheimer Katholiken und Protestanten. Ein Überblick:

Corona trifft Mülheims Christen auch in diesem Jahr zu Ostern hart. Es kann wegen der Corona-Pandemie keine Zusammenkünfte geben. Dafür gibt es viele alternative Angebote.

Ev. Kirchengemeinde Broich-Saarn

Gründonnerstag: „Abendmahl in der Tüte“ wird gebracht. Auf der Webseite „Texte und Musik zum Abendmahl“, Karfreitag: ab 11 Uhr, spirituelle Impulse zum Mitnehmen an Kapelle Aubergfriedhof. Karfreitag: 15 Uhr, Online-Gottesdienst aus der Broicher Kirche, live gestreamt. Karfreitag: ab 11 Uhr: Trost- und Segensworte zum Mitnehmen, Saarn und Broich, Ostersonntag: 11.15 Uhr, Online-Gottesdienst aus der Broicher Kirche, Ostersonntag: ab 11 Uhr, spirituelle Impulse zum Mitnehmen, Aubergfriedhof, Ostersonntag: ab 11 Uhr, Trost- und Segensworte (s.o.) Holunderstraße und Wilhelminenstraße. Musikalischer Ostergruß des Kinderchores Saarn auf der Homepage der Gemeinde.

Ev. Kirchengemeinde Heißen

Gründonnerstag: 19.30 Uhr, Zoom-Onlinegottesdienst mit Abendmahl, Meeting-ID: 880 7732 8475, Karfreitag: 11.15 bis 12.45 Uhr, offene Kirche in der Erlöserkirche; Ostergruß in der Tüte zum Mitnehmen, Audiopredigt auf www.ev-kirche-heissen.de, Karsamstag: 23 bis 0.30 Uhr: Offene Kirche zur Osternacht, Erlöserkirche. Dort kann das Licht der neuen Osterkerze abgeholt werden. Ostersonntag und Ostermontag: Offene Kirche, 9.30 bis 11 Uhr Gnadenkirche und 11.15 bis 12.45 Uhr Erlöserkirche, Ostergruß in der Tüte zum Mitnehmen, Videoandacht „Wort am Sonntag“ zum Ostersonntag unter: www.ev-kirche-heissen.de, oder am Andachtstelefon: 0208 88026618.

Ev. Lukaskirchengemeinde

Gründonnerstag: 18.30 Uhr, Streaming-Gottesdienst aus der Immanuelkirche, bit.ly/lukas-videos, Karsamstag: 22 Uhr, Streaming-Gottesdienst zur Osternacht aus der Immanuelkirche, ly/lukas-videos, Offene Kirchen am Karfreitag und Ostersonntag, von 10 bis 12 Uhr: Matthäuskirche, Johanniskirche, Immanuelkirche. Ab Gründonnerstag gibt es an jeder der Kirchen einen „Ostergruß to go“. Neue Telefonandacht ab Karsamstag, 20 Uhr unter 0208/88029779, Kreuzweg-Meditation unter Lukaskirchengemeinde MH-Ruhr auf YouTube. Oster-Kindergottesdienst für Zuhause: bei g.zuehlke@lukas-mh.de

Ev. Markuskirchengemeinde

Gründonnerstag: 19 Uhr, Online-Passionsandacht mit Abendmahl, Gemeindezentrum Knappenweg, Karfreitag: 11 Uhr, Online-Gottesdienst mit Abendmahl aus der Markuskirche, Karsamstag: 21 Uhr, Online-Osternacht-Gottesdienst aus der Markuskirche; Ostersonntag: 11 Uhr, Online-Familiengottesdienst aus dem Gemeindezentrum Knappenweg. Ostermontag: 11 Uhr, Online-Gottesdienst aus der Markuskirche. Der Gottesdienst kann ab 11 Uhr auf der Gemeindewebseite angeschaut werden.

Ev. Kirchengemeinde Speldorf

Online-Gottesdienste, abzurufen über die Gemeindehomepage oder den YouTube-Kanal, Gründonnerstag: Meditativer Abendgottesdienst, ab 17 Uhr abrufbar, Karfreitag: Online-Gottesdienst zum Karfreitag, jederzeit abrufbar, Karsamstag: Feier der Osternacht online, ab 18 Uhr abrufbar, Ostersonntag: Online-Gottesdienst, jederzeit abrufbar, Offene Kirche: Lutherkirche, Di bis Do, 10 bis 12 Uhr und 15 bis 17 Uhr, Karfreitag: 10 bis 12 und 15 bis 17 Uhr, Samstag 10 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr, Karsamstag, 22 bis 23 Uhr, Abholen des Osterlichtes an der Lutherkirche

Vereinte Ev. Kirchengemeinde

Gründonnerstag: 19 Uhr, Online-Gottesdienst aus der Petrikirche, www.t1p.de/VEK-youtube, Karfreitag: 11.15 Uhr, Online-Gottesdienst aus der Petrikirche, www. t1p.de/VEK-youtube: Samstag: 21 Uhr, Gottesdienst aus der Petrikirche, www. t1p.de/VEK-youtube, Ostersonntag: 11.15 Uhr, Gottesdienst aus der Petrikirche, www.t1p.de/VEK-youtube, Ostersonntag: 12.15 Uhr, „Kurz nach 12“ Interaktiver Online-Gottesdienst für Kinder und Jugendliche, www.kurzelinks.de/kurz-nach-12, Ostermontag: 11.15 Uhr, Online-Gottesdienst aus der Petrikirche, www. t1p.de/VEK-youtube, Ostern für zuhause – Angebote „to go“ abholbar an der Pauluskirche und an der Petrikirche, Ostergarten für zuhause: Eine Bauanleitung sowie eine Liturgie zum Selber-Feiern zuhause, ab Ostersonntag, 12 Uhr: Ostertüten für Familien; Gehörlosenseelsorge: Videogottesdienst in Gebärdensprache unter https://www.youtube.com/user/kirchenkreisessen

Pfarrei St. Mariae Geburt

Alle Gottesdienste sind als Livestream geplant. Links zu den Gottesdiensten aus St. Theresia sind auf der Homepage der Pfarrei zu finden, der Link zum Gottesdienst mit dem Stadtdechanten aus St. Mariae Geburt wird auf der Homepage und den Socialmediakanälen des Stadtdekanates zu finden sein: Gründonnerstag 20 Uhr (aus St. Theresia, Heimaterde), Karfreitag 15 Uhr (aus St. Theresia), Osternacht 19 Uhr (aus St. Theresia) und 21 Uhr (aus St. Mariae Geburt).

Pfarrei St. Barbara

In der Pfarrei St. Barbara wird man an den Kar- und Ostertagen keine Gottesdienste in Präsenz feiern, sie dafür aber per Livestream aus der Pfarrkirche übertragen. Gründonnerstag: 19.30 Uhr, Karfreitag: 15 Uhr, Ostervigil 21 Uhr, Ostersonntag: 11.30 Uhr, Ostermontag: 11.30 Uhr. Link zu den Gottesdiensten auf www.barbarakirche.de

Pfarrei St. Mariä Himmelfahrt

Einladung zum Zoom-Kreuzweg in Corona-Zeiten, Karfreitag: 18 Uhr, Teilnahme über manuelle Eingabe in der Zoom-App oder unter https://zoom.us/join Meeting-ID: 559 351 9444 Kenncode: Grashalm3.

Offene Kirchen: Stilles Gebet in St. Mariä Himmelfahrt in Saarn am Gründonnerstag: 18-20 Uhr, Karfreitag: 15 bis 17 Uhr, Osternacht: 20 bis 22 Uhr, Ostersonntag: 11.30 bis 16 Uhr, Ostermontag: 11.30 bis 16 Uhr; n St. Michael in Speldorf am Gründonnerstag: 19.30 bis 20.30 Uhr, Karfreitag: 15 bis 16 Uhr, Osternacht: 21 bis 22 Uhr, Ostersonntag: 10 bis 11 Uhr und 19 bis 20 Uhr, Ostermontag: 10 bis 11 Uhr und 19 bis 20 Uhr; in Herz Jesu in Broich am Gründonnerstag: 19 bis 20 Uhr, Karfreitag: 15 bis 16 Uhr, Osternacht: 21 bis 22 Uhr, Ostersonntag: 11.30 bis 12.30 Uhr, Ostermontag: 11.30 bis 12.30 Uhr; in St. Elisabeth in Saarn am Gründonnerstag: 18.30 bis 19.30 Uhr, Karfreitag: 15 bis 16 Uhr, Osternacht: 21 bis 22 Uhr, Ostersonntag: 11 bis 12 Uhr, Ostermontag: 11 bis 12 Uhr; in St. Theresia von Avila am Gründonnerstag: 19.30 bis 20.30 Uhr, Karfreitag: 15 bis 16 Uhr, Osternacht: 21 bis 22 Uhr, Ostersonntag: 9.30 bis 10.30 Uhr, Ostermontag: 9.30 bis 10.30 Uhr.