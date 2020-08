Mülheim: Angeblicher Staubsaugervertreter bestiehlt Seniorin

Mülheim. Einer Frau in Mülheim wurde Schmuck gestohlen. Die Polizei sucht einen auffällig gekleideten Mann, der sich als Staubsaugervertreter ausgab.

Ein mutmaßlicher Trickbetrüger gab sich am Montagvormittag gegen 11.30 Uhr bei einer Seniorin als Staubsaugervertreter eines bekannten Herstellers aus und wollte ihren Staubsauger warten. So gelangte er in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Arndtstraße.

Während der Wartung verschaffte sich der Mann laut Polizei unter einem Vorwand Zutritt in das Schlafzimmer und stahl dort hochwertige Schmuckstücke. Später verlangte er noch eine Wartungs-Gebühr, ehe er die Wohnung verließ.

Erst danach fielen der Seniorin die fehlenden Wertsachen auf. Der gesuchte Mann soll zwischen 40 und 50 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß sein, eine kräftige Statur haben. Er trug laut Polizei ein lilafarbenes Hemd, eine gleichfarbige Krawatte und eine schwarze Hose. Hinweise von Zeugen nimmt die Kriminalpolizei unter der zentralen Rufnummer 0201/829-0 entgegen.