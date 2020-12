Mülheim: Amazon-Lieferwagen fährt in Verkaufsstand vor Edeka

Mülheim. Ein Lieferwagen von Amazon ist am Freitagnachmittag in einen Verkaufsstand vor Edeka in Mülheim gefahren. Verletzt worden ist niemand.

Ein Lieferwagen von Amazon ist am Freitagnachmittag gegen 13.30 Uhr in einen Verkaufsstand vor dem Edeka-Center am Wiescher Weg in Mülheim gefahren. Verletzt worden ist glücklicherweise niemand.

Wie die Polizei bestätigt, hat der Wagen einen Teil des Standes mitgerissen und eine Scheibe des Cafés vor dem Edeka-Supermarkt beschädigt. Wie es zu dem Unfall gekommen ist, ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.