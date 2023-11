Mülheim: Ab 16. November wieder Einschränkungen bei der Bahn

Am Hauptbahnhof Mülheim gibt es absehbar wieder Einschränkungen im Zugverkehr. Grund sind diesmal Bauarbeiten in Düsseldorf.

Düsseldorf/Mülheim. Die Deutsche Bahn kündigt erneut Einschränkungen im Mülheimer Zugverkehr an. Nicht nur Pendler vom Hauptbahnhof nach Düsseldorf sind betroffen.

Brückenarbeiten in Düsseldorf haben ab dem 16. November erneut Auswirkungen auf den Bahnverkehr in Mülheim.

Auswirkungen werde es zwischen dem 16. November, 21 Uhr, und 23. November, 23 Uhr, geben, teilte die Deutsche Bahn am Freitag mit. Die Stadt Düsseldorf saniere die Straßenbrücke „Heinrich-Erhardt-Straße“, die über die Gleis der Deutschen Bahn verläuft.

RE 1 umfährt an einem Wochenende Mülheims Hauptbahnhof

Es entfallen auf der Linie RE 2 (DB Regio) der Halt Düsseldorf-Hbf, auf der Linie RE 3 (Eurobahn) die Halte zwischen Düsseldorf Hbf und Oberhausen Hbf, auf der Linie RE 6 (RRX, National Express) die Halte Düsseldorf Flughafen, Düsseldorf Hbf und Düsseldorf-Bilk sowie auf der Linie RE 11 (RRX, National Express) die Halte Düsseldorf Hbf und Düsseldorf-Flughafen. Alternativ können Fahrgäste die Regionalexpress-Linien RE 1, RE 5 und RE 19, die Regionalbahnen RB 32 und 35 sowie die S-Bahn-Linie S 1 nutzen, so die Deutsche Bahn. Auch S-Bahnen sind betroffen. So halten die Züge der Linie S 1, die auch durch Mülheim fährt, nicht in Düsseldorf-Wehrhahn, Zoo, Derendorf und Unterrath.

Am Wochenende durchgehend von Freitag, 17. November, 22 Uhr, bis Montag, 20. November, 5 Uhr, entfallen außerdem auf der Linie der RE 1 (RRX, National Express) die Halte in Düsseldorf Flughafen, Duisburg Hbf und Mülheim Hbf., auf der Linie RE 5 (RRX, National Express) der Halt in Düsseldorf-Flughafen sowie auf der Linie RE 19 (VIAS) die Halte Düsseldorf Hbf, Flughafen und Duisburg Hbf. Alternativ können Fahrgäste die S-Bahn-Linien S 1 nutzen.

Die Fahrplanänderungen sind in den Online-Auskunftssystemen der DB enthalten und werden über Aushänge an den Bahnsteigen bekannt gegeben. Außerdem sind sie unter bauinfos.deutschebahn.com/nrw, über die App „DB Bauarbeiten“ sowie unter zuginfo.nrw abrufbar.

