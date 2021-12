Mülheim: 68-Jährige getötet – Polizei ermittelt gegen Sohn

In einem Mehrfamilienhaus an der Ulan-Becker-Straße soll am Mittwochvormittag eine 68-jährige Frau getötet worden sein. Ihr Sohn wurde festgenommen.

Mülheim. Die Polizei hat in Mülheim-Styrum den leblosen Körper einer Frau gefunden. Eine Zeugin hatte einen blutverschmierten Mann am Fenster entdeckt.

Ein 35-jähriger Mülheimer gilt laut Polizei als dringend tatverdächtig, seine 68-jährige Mutter getötet zu haben. In einem Mehrfamilienhaus an der Ulan-Becker-Straße in Styrum haben Polizeibeamte am Vormittag den leblosen Körper der Frau gefunden. Den Sohn habe man in unmittelbarer Tatortnähe festgenommen.

Gegen 10.20 Uhr hatte sich bei der Polizei eine Zeugin gemeldet, die von verdächtigen Beobachtungen in einer Wohnung des Mehrfamilienhauses berichtete: Sie habe einen blutverschmierten Mann am Küchenfenster gesehen. Einsatzkräfte der Wache Mülheim hatten die 68-Jährige daraufhin gefunden. Ein Notarzt bestätigte ihren Tod.

Die Ermittler sicherten Spuren am Tatort

Unweit des Tatorts nahmen die Beamten den „dringend tatverdächtigen“ 35-jährigen Mann fest. Die Ermittler sicherten Spuren am Tatort – die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat laufen noch.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim