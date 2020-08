Mülheim: 42-Jähriger von Auto erfasst und schwer verletzt

Mülheim. Ein Mülheimer (42) wurde in Broich von einem Wagen erfasst und schwer verletzt. Möglicherweise hatte der Mann zuvor Alkohol getrunken.

Ein Schwerverletzter (42) ist nach einem Unfall auf der Prinzeß-Luise-Straße zu beklagen. Das Verkehrskommissariat ermittelt.

Gegen 18.40 Uhr wurde am Mittwochabend nach Angaben der Polizei ein mutmaßlich stark alkoholisierter Fußgänger vom Skoda einer 67-jährigen Mülheimerin in Broich erfasst. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der Mann, ohne auf den Verkehr zu achten, auf die Fahrbahn der Prinzeß-Luise-Straße getreten. Eine unmittelbar in der Nähe befindliche Streifenwagenbesatzung konnte den Unfall beobachten und leistete sofort Erste Hilfe. Der Mülheimer wurde in ein Duisburger Krankenhaus gebracht, in dem er stationär behandelt wird.

Dort entnahm ihm ein Arzt Blut zur Überprüfung einer möglichen Alkoholisierung. Der Unfall wurde durch einen Sachverständigen sowie durch das Verkehrsunfallteam der Polizei Essen/Mülheim aufgenommen.