Müga, RS1 und Dohne: Stadt will Bürger mitgestalten lassen

Wie viel grünes Potenzial steckt noch in Mülheim? Das sollen Bürgerinnen und Bürger künftig in Arbeitsgruppen mitentwickeln.

Mülheim. Wie grün ist Mülheim, was steckt noch in der Stadt? Das soll bei einer Versammlung zur Internationalen Gartenausstellung herausgefunden werden.

Bei der ersten Ausgabe der Bürgerversammlung zur Internationalen Gartenausstellung 2027 (IGA) nahmen im Januar mehr als 120 Menschen teil. Dabei drehte sich alles um die Gestaltung einer klimagerechten, nachhaltigen und lebenswerten Zukunft.

Nun geht der Prozess in die zweite Runde: Planungsdezernent Felix Blasch lädt für Mittwoch, 26. April, von 18 bis 20.30 Uhr in den Rittersaal von Schloß Broich ein. Dort soll es Wünsche, Ideen und Anregungen aus der Bürgerschaft gehen. Bei der Anmeldung wird um die Nennung eines Themenschwerpunktes gebeten, an dem Interesse zur Mitarbeit in einer der Arbeitsgruppen herrscht: 1. Gestaltung des Müga-Südzugangs, 2. Anbindung der Müga an den RS1, 3. Gestaltung der Müga-Eingänge „Stadthalle“ und „Parkplatz Bergstraße“, 4. Gestaltung des Inselweges auf der Dohneinsel, 5. Die IGA-Ebene „Mein Garten“, 6. Die IGA-Beiträge in Kooperation mit Vereinen und anderen Dritten.

Es werden in der Veranstaltung kurz die Ergebnisse der letzten Versammlung zusammengefasst und anschließend an den genannten Themen gearbeitet. Um die Veranstaltung vorbereiten zu können, ist eine Anmeldung notwendig. Diese ist per Mail an iga2027@muelheim-ruhr.de oder alternativ unter der Telefonnummer 0208 / 455 - 9960 möglich. Da der Raum nicht barrierefrei ist, bitten wir bei erforderlicher Hilfestellung um einen Hinweis bei Ihrer Anmeldung.

