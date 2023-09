Moornixe bleibt länger in Mülheim – wann sie umziehen soll

Mülheim. Jetzt sollte die Moornixe, das alte Schiff, das beim Hochwasser 2021 in Mülheim untergegangen war, nach Essen umziehen. Doch daraus wird nichts.

Startklar auf dem Tieflader steht sie am Ruhrufer: die Moornixe, das stark ramponierte Fahrgastschiff, das vom Hochwasser im Juli 2021 unweit der Mendener Brücke losgerissen und führerlos ins Kahlenbergwehr getrieben war. Jetzt sollte das Schiff an seine letzte Ruhestätte umziehen, das Ruhrufer in Essen. Doch der Umzug wurde polizeilich gestoppt.

Das Verladen des Schiffswracks, das seit seiner aufwendigen und kostspieligen Bergung aus der Ruhr im Oktober 2021 auf dem Gelände der Friedrich-Wilhelms-Hütte gelegen hatte, hatte am Donnerstagmorgen problemlos geklappt. Hochkonzentriert hatte das Team eines riesigen Schwerlastkrans den verbeulten Rumpf mit Hilfe von Tragschlaufen angehoben und auf den Tieflader schweben lassen. Alles lief wie geschmiert – bis Polizisten, die den übergroßen Schwertransport von Mülheim nach Essen begleiten sollten, die Papiere des Fahrzeugs kontrollierten.

Dort, an Essens Ruhrufer auf dem Areal „Neue Insel“ an der Spillenburger Mühle werden ein Inklusionsbetrieb mit Fahrradhotel, gastronomischem Betrieb und Hochzeitskapelle sowie Werkstätten zur Arbeitsförderung aufgebaut – unter Federführung der „Neue Arbeit“ der Diakonie Essen. Hier soll die Moornixe, die unter dem Namen „Baldeney“ als erstes Schiff auf dem Baldeneysee fuhr, aufgearbeitet und als Hochwasser-Mahnmal ausgestellt werden.

Ziemlich ramponiert und nicht mehr fahrtüchtig ist das historische Fahrgastschiff Moornixe, das beim Sommerhochwasser 2021 am Mülheimer Ruhrufer losgerissen und ins Kahlenbergwehr getrieben wurde. Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

Bis es so weit ist, muss der Transporteur allerdings nachbessern. Er war am Donnerstag mit einer anderen Zugmaschine als der, die in den Unterlagen zur Anmeldung für solch einen Transport angegeben ist, am Verladeort erschienen. Weil das Fahrzeug vor Ort und das auf dem Formular angekündigte nicht übereinstimmten, ließ die Polizei den Konvoi nicht starten. Nun soll es am Freitagvormittag einen zweiten Anlauf geben – mit der richtigen Zugmaschine.

