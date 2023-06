Mölmsche Kirmes 2023: Was die Mülheimer beim Rummel erwartet

Auch das „Big Monster“ wird wieder aufgebaut bei der Mölmschen Kirmes in der Müga. Los geht’s am Freitag, 7. Juli, um 13 Uhr.

Mülheim. Alles dreht sich, alles bewegt sich: Vom 7. bis 10. Juli läuft in Mülheim wieder die „Mölmsche Kirmes“. Die MST verrät vorab einige Highlights.

Jubel, Trubel, Heiterkeit: Rund um die Mülheimer Stadthalle und im Müga-Park wird in Kürze wieder die Mölmsche Kirmes aufgebaut. Von Freitag, 7. Juli, bis Montag, 10. Juli, verwandelt sich das Ruhrufer erneut in einen Freizeitpark, schreibt das Mülheimer Stadtmarketing (MST). Rund 100 Schaustellerinnen und Schaustellern laden zum bunten Vergnügen ein.

„Attraktionen sind zum Beispiel die Fahrgeschäfte Big Monster, Musikexpress oder Kettenflieger Hartmann“, so die MST. Alles Garanten für „Adrenalin in den Adern“. Zuckerwatte, gebrannte Mandeln und andere Leckereien sowie kühle Getränke sollen zwischendurch für Entspannung und Abwechslung sorgen.

Kunterbuntes Feuerwerk über Mülheim eröffnet die Kirmes am Freitagabend

Am Freitagabend, 7. Juli, findet das traditionelle Eröffnungsfeuerwerk statt: Ab 22.50 Uhr erstrahlt der Himmel über dem Kirmesgelände in bunten Farben. Der obere Bereich des Müga-Geländes sowie der Matschspielplatz werden dafür ab dem Mittag gesperrt, so die MST.

Kirmes in Mülheim – Lesen Sie auch:

Am Samstag und Sonntag wird es nostalgisch: Eine große Auswahl an Kirmesorgeln, teils erbaut von den Gebrüdern Wellershaus aus Saarn, lädt beim Orgeltreffen zum Zuhören und Träumen ein. Und der Montag, 10. Juli, steht traditionell im Zeichen der Vereine und Organisationen. Wer an diesem Tag im Trikot seines Vereins erscheint, erhält Preisreduzierungen an den Fahrgeschäften und Ständen.

Mülheimer Platzmeister: Kombi aus Biergarten und Freizeitpark an der Ruhr ist einmalig

„Die Mülheimerinnen und Mülheimer haben den neuen Standort der ehemaligen Saarner Kirmes angenommen“, sagt Platzmeister Peter Stermann. Mit der nunmehr 21. Kirmes ist er einer der dienstältesten Platzmeister in NRW und erneut selbst vor Ort im Einsatz. „Die Kombination aus Biergarten und Freizeitpark mitten in der Innenstadt mit Blick auf die Ruhr ist einmalig“, schwärmt er.

Öffnungszeiten der Kirmes: Freitag, Samstag und Montag ab 13 Uhr, Sonntag ab 12 Uhr.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim