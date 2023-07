Mölmsche Kirmes 2023: Feuerwerk wird kurzfristig abgesagt

Mülheim. Das für den heutigen Freitag geplante traditionelle Eröffnungs-Feuerwerk der Mölmschen Kirmes in Mülheim findet nicht statt. Wie es dazu kam.

Das für den heutigen Freitagabend (7. Juli) angekündigte Eröffnungs-Feuerwerk der Mölmschen Kirmes findet nicht statt.

„Der verantwortliche Pyrotechniker hat geprüft und entschieden, dass eine Durchführung nicht möglich ist“, sagte eine Sprecherin des Mülheimer Stadtmarketings (MST) am Freitagnachmittag auf Nachfrage unserer Redaktion. Hintergrund ist die erhöhte Waldbrandgefahr durch die Sommerhitze. Erst Ende Juni waren Sommer-Feuerwerke in die Diskussion geraten, nachdem bei einem Abiball an der Mülheimer Stadthalle Pyrotechnik abgefackelt worden war.

Die Mölmsche Kirmes im Mülheimer Müga-Park findet noch bis einschließlich Montag statt und startet jeweils um 13 Uhr (außer Sonntag um 12 Uhr). Insgesamt sind 80 Schausteller dabei. Wer es rasant mag, kann zwischen Break Dance, Raupe, Autoscooter und Oktopus wählen. Für Kinder gibt es Kettenkarussell, Schiffschaukel, Entchenangeln und mehr. Auch kulinarisch wird von Bubble-Tee bis Schaschlik einiges geboten.

