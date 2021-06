Junior-Uni Ruhr und Kreishandwerkerschaft arbeiten jetzt in Mülheim eng zusammen: (v.li.) Barbara Yeboah (Geschäftsführerin Kreishandwerkerschaft), Jörg Bischoff (Kreishandwerksmeister), Michael Schmeling, Peter Richard, Eggert Kessler, Erik Eggert Kessler und Dagmar Mühlenfeld (Geschäftsführerin Junior-Uni Ruhr).

Bildung Modellhaus: Junior-Uni und Handwerk packen’s gemeinsam an

Mülheim. In den Sommerferien können Kinder und Jugendliche auf dem Gelände der Junior-Uni in Mülheim Häuser bauen. Sie lernen dabei von Handwerksmeistern.

Die Junior-Uni Ruhr hat jetzt auch eine Kooperation mit der Kreishandwerkerschaft Mülheim-Oberhausen geschlossen. Das erste gemeinsame Projekt „Modellhaus“ startet in den Sommerferien: Auf dem Gelände der Junior-Uni sollen zwei Holzhäuser errichtet und gestaltet werden.

Auf dem Gelände der Junior-Uni in Mülheim werden Holzhäuser gebaut

Unter dem Motto „Komm’ bau ein Haus!“ wird vom 2. bis 13. August auf dem Grundstück an der Hahnenfähre in Menden gearbeitet. Mitmachen können Kinder und Jugendliche im Alter von elf bis 20 Jahren. Unter fachkundiger Anleitung durch Handwerksmeister werden zwei Holzhäuser gebaut. Die jungen Leute bekommen Einblicke in die Statik, das Dachdecker- und das Schreinerhandwerk, Lackiererei und Malerei.

In drei Kursbausteinen sollen die Modellhäuser komplett fertig gestellt werden, einschließlich Anstrich, Fenster und Türen. Anmelden können sich Elf- bis 20-Jährige ab Montag, 7. Juni, online auf modellhaus.junioruni.ruhr.

Junge Leute sollen Leidenschaft für das Handwerk entdecken

„Mit der Kreishandwerkerschaft als neuer Kooperationspartnerin eröffnen sich für unsere Studis ganz neue Erfahrungswelten“, sagt Dagmar Mühlenfeld, Geschäftsführerin der Junior-Uni Ruhr. Auf einem Gerüst zu stehen und mit Werkzeugen zu arbeiten, ermögliche den Jugendlichen „ganz einzigartige Erlebnisse“. Auch die Geschäftsführerin der Kreishandwerkerschaft, Barbara Yeboah, ist froh, dass die seit 2019 angedachte Zusammenarbeit nun starten kann: „Durch Corona sind wir alle etwas ausgebremst worden. Umso mehr freuen wir uns, dass es nun richtig losgeht.“

Kreishandwerksmeister Jörg Bischoff wünscht sich, „dass möglichst viele junge Menschen durch dieses einzigartige Projekt die Leidenschaft für unsere Handwerke entdecken“. Auch das zdi- Zentrum Mülheim gehört zu den Partnern. Erst vor wenigen Tagen hat die Junior-Uni Ruhr eine Kooperation mit der Grundschule am Dichterviertel geschlossen.

