Mittwochsreihe auf Mülheimer Freilichtbühne startet wieder

Roland Sterges, Gitarrist aus Mülheim, spielt am 30. Juni zusammen mit Detlef Neuls in der Freilichtbühne in Mülheim.

Mülheim. Zwei Local Heroes eröffnen die diesjährige Mittwochsreihe in der Freilichtbühne in Mülheim: die Gitarristen Detlef Neuls und Roland Sterges.

Die Mittwochsreihe war und ist der Renner in der Freilichtbühne. Jetzt soll es wieder losgehen – in etwas abgespeckter Form, an insgesamt neun Terminen (in anderen Jahren waren es 22), mit begrenzter Zuschaueranzahl. Eine Anmeldung vorab ist an info@regler-produktion.de erforderlich.

Zum Start präsentieren die Regler am Mittwoch, 30. Juni, ihre „Local Heroes“. Die Musiker Detlef Neuls und Roland Sterges stehen sowohl solo als auch zusammen auf der Bühne. Beide haben die Anfänge der Musikreihe an der Dimbeck von Anfang an begleitet - zuerst noch auf improvisierter Bühne. 2013 organisierte Detlef Neuls zusammen mit Michael Farrenberg sogar ein Danksagungskonzert für die gesamte Regler-Mannschaft mit vielen Bands aller Stilrichtungen.

Roland Sterges kann nach 42 Bühnenjahren ziemlich viele Lieder spielen, und das macht er dann auch. Neben unzähligen Solo-Gigs, als Mitglied von „Four 2 The Bar“ (u.a. mit Detlef Neuls) oder als ehemaliger Frontmann von „Tuberculucas and the Sinus Blues Band“ bespielte er die Bühnen Europas und Amerikas. Er stellt gerne weniger bekannte, aber großartige Songs vor.

Der Eintritt zum Konzert ist frei, der Hut geht für die Künstler rum. Der Biergarten ist geöffnet. Die weiteren Termine der Mittwochsreihe: 14. und 21. Juli, 4., 11. und 25. August, 8., 22. und 29. September. Es sind unter anderem angekündigt: HISS, Bröselmaschine, Culture Pool und die Patricia Vonne Band.

