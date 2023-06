Mitten in Mülheim: Frau attackiert Jugendliche mit Reizgas

Mülheim. Wohl um eine Tasche zu stehlen, griff eine Unbekannte eine 15-Jährige an. Die Polizei sucht nun mit einer Beschreibung nach der Tatverdächtigen.

Am Donnerstagabend, 15. Juni, ist eine 15-Jährige in Eppinghofen unvermittelt von einer Unbekannten attackiert und leicht verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilt, war die Jugendliche um 21.30 Uhr zu Fuß auf der Hornstraße in Richtung Bruchstraße unterwegs. Plötzlich, so schildert es die 15-Jährige, hat eine unbekannte Frau von hinten an ihrem Rucksack gezogen. Als die Jugendliche sich wehrte, trat ihr die Unbekannte erst gegen einen Oberschenkel und sprühte dann vermutlich einen Reizstoff in das Gesicht des Opfers. Anschließend flüchtete die Tatverdächtige ohne Beute in unbekannte Richtung.

Die Unbekannte wird als etwa 30 Jahre alt beschrieben. Sie ist circa 1,65 Meter groß und hat eine schlanke Statur. Die Frau trug ein weißes T-Shirt, eine kurze Hose sowie eine Sonnenbrille. Ihre Haare waren zum Zopf gebunden. Zudem führte sie einen Hund (Yorkshire Terrier) mit sich.

Das Kriminalkommissariat 13 ermittelt aufgrund des versuchten Raubes gegen die Tatverdächtige. Zeugen, die Hinweise auf die Unbekannte geben können, werden gebeten, sich unter 0201/829-0 zu melden.

