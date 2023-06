In den Tierheimen in NRW warten viele Tiere auf ein neues Zuhause. Wer ein Tier haben möchte, sollte sich vorher die richtigen Fragen stellen.

Tiere aus dem Heim- Was man vor der Adoption beachten sollte

Tiere aus dem Heim: Was man vor der Adoption beachten sollte

Tier der Woche Mitten in Hauptsaison: Tierheim Mülheim hat neuen Zuwachs

Mülheim. Das Mülheimer Tierheim ist diesen Sommer voller denn je, nun meldet es reichlich Meerschweinchen-Neulinge. Die Tiere sollen vermittelt werden.

Gleich von einem ganzen Schwung ist die Rede: Mülheims Tierheim ist um eine Menge Meerschweinchen reicher. „Es sind männliche und weibliche Tiere dabei. Junge und ältere“, heißt es aus dem Tierheim, das jüngst erst von akuter Überbelegung berichtet hatte.

+++Mülheims Tierheim proppevoll – und keine Besserung in Sicht+++

Für die Truppe Meerschweinchen sucht das Tierheim deshalb nun nach neuen Herbergen, abzugeben seien die Tiere gruppenweise und idealerweise in vorhandene Herden mit schönem Gehege mit viel Auslauf. Die Meerschweinchen haben, so das Tierheim, fast alle an einem Hautpilz gelitten, sind nun aber nach erfolgreicher Behandlung wieder genesen. Die Männchen sind mittlerweile alle kastriert.

Tiere in Mülheim – lesen Sie auch:

Kontakt zum Mülheimer Tierheim an der Horbeckstraße 35: 0208 / 372211. Die gewöhnlichen Öffnungszeiten fallen derzeit weg.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim