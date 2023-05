Mülheim. In Mülheim verwandeln sich über Pfingsten Schloß Broich und Müga zum mittelalterlichen Markt. Von Ritterturnieren bis Musik ist einiges geboten.

Am langen Pfingstwochenende geht es auf Schloß Broich und in der Müga auf Zeitreise ins Mittelalter. Beim Pfingst-Spektakulum, das die History & Event UG und die Mülheimer Stadtmarketing und Tourismus GmbH (MST) veranstalten, sind hier von Samstag, 27. Mai, bis Montag, 29. Mai, Ritter, Gräfinnen und Grafen, Handels- sowie Spielleute zu Hause. Sie alle begrüßen die Besucherinnen und Besucher zu Ritterturnieren, buntem Treiben und einem mittelalterlichen Handwerksmarkt.

+++Veranstaltungen Mülheim: Tipps & Termine im Freizeitkalender+++

Edler Schmuck und feine Lederwaren werden ebenso angeboten wie beeindruckende Holzarbeiten, heimische Imkereiprodukte oder orientalische Gewürze. Gemütliche Tavernen laden zu Bier, Wein und Met ein. Auch süße und herzhafte Speisen werden feilgeboten, der Geruch von deftigem Fleisch und süßem Backwerk dürfte in der Luft liegen. Für Jung und Alt bietet „Die Kleine Gauklerschule” einen Blick in die mittelalterliche Trickkiste und in den Heerlagern liegen Rüstung, Schild und Schwert für die Schlacht bereit.

Mülheimer Organisatoren locken mit Ritterturnier

Highlight des diesjährigen Pfingst-Spektakulums ist laut MST das Ritterturnier, das im Jahr 1260 nach Christus spielt. „Ein Schatten von Zwietracht und Anarchie liegt über dem Land, doch die Legen-de von Excalibur lebt“, heißt es in der Ankündigung. „Die Herrin vom See“ wacht über das Schwert, bis sich der wahre König zeigt.

Freizeit in Mülheim – mehr dazu:

Echte mittelalterliche Live-Musik gibt es am Samstag ab 20 Uhr von den Musikerinnen von „Mucker Pazza“. Mit feurigen Tanzeinlagen präsentieren sie amüsante Lieder aus ihrem bewegten Leben. Eine 60-minütige Sondershow findet am Sonntag um 20 Uhr statt. Die „Fascinatio Ignis“ verbinden Flammen, Rösser und Reitende zu einer beeindruckenden Vorführung. Zu sehen sind neben fesselnder Reitkunst, ein loderndes Feuer sowie atemberaubende Gewänder.

Mülheimer Müga wird zur Bühne für mehrere Bands

Die Öffnungszeiten des Pfingst-Spektakulums sind am Samstag von 13 bis 22 Uhr, am Pfingstsonntag von 11 bis 22 Uhr und am Pfingstmontag von 11 bis 19 Uhr. Das Ritterturnier „Die Herrin vom See“ startet am Samstag um 18.30 Uhr, am Sonntag und Montag jeweils um 13 Uhr und um 16.30 Uhr.

+++Festivals, Feste & Co.: Diese Events steigen 2023 in Mülheim+++

Der Eintritt inklusive Ritterturniere, Sondershow und Konzerte beträgt für Erwachsene 15 Euro, für Kinder (4 bis 14 Jahre) 7 Euro und für Familien (zwei Erwachsene und maximal drei Kinder) 35 Euro. Gewandete sowie Besucherinnen und Besucher mit Behindertenausweis zahlen 13 Euro. Kinder unter Schwertmaß haben freien Eintritt!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim