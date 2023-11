Mittagessen unter 10 Euro in Mülheims City – unsere Tipps

Mülheim Currywurst, Sushi, Bagels oder Bowls: In Mülheims Innenstadt kann man mittags günstig essen und nett sitzen. Wir haben einiges probiert.

Wo findet man wochentags zwischen 12 und 15 Uhr ein günstiges Mittagessen und kann sich zudem noch gemütlich hinsetzen? Den „richtigen“ Mittagstisch haben wir in der Mülheimer Innenstadt nur noch selten entdeckt, dafür gibt es aber viele Lokalitäten, bei denen man à la carte auch unter zehn Euro satt wird. Die folgende Übersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wer ein beliebtes Lokal für den Mittagstisch vermisst, kann sich gerne melden. Neben den vielen Dönerbuden und Pommes-Imbissen haben wir folgende Orte für Sie entdeckt:

Finanzamt Mülheim als Geheimtipp für den Mittag

Einen richtigen Mittagstisch bekommt man in der öffentlichen Kantine des Mülheimer Finanzamts. In der Zeit von 12 bis 13.30 Uhr bietet Daisy Catering in der fünften Etage täglich wechselnde Speisen an. Dabei kann man zwischen zwei Gerichten wählen, von denen eines vegetarisch ist. Von Geschnetzeltem über Curry und Rinderrouladen bis zum traditionellen Fisch am Freitag: Alles wird aus hochwertigen und frischen Qualitätsprodukten hergestellt. Das gilt für regionale und auch internationale Gerichte. Ein Dessert ist jeweils inklusive, und das ganze Menü liegt weit unter 10 Euro. Der jeweils aktuelle Wochenplan ist im Internet einzusehen.

Wilhelmstraße 7, Tel: 0208-30011314, Menü: daisy-catering.eatbu.com

Das Kaff bietet Pflanzliches für wenig Geld

Am Rande der Mülheimer Altstadt, unterhalb der Petrikirche, in schönem Ambiente bekommt man in dem kleinen gemütlichen Café reichhaltige Bagels, Bowls, Salate, Kaffee und Kuchen. Es macht Spaß, sich durch die vielen Varianten von Bagels zu probieren. Alles ist frisch und hausgemacht - und rein pflanzlich. Das Kaff hat an sich den Anspruch, fast komplett vegan zu sein und zu einem nachhaltigen Leben beizutragen. Es ist liebevoll eingerichtet und vermittelt eine warme Atmosphäre. Aktuell gibt es auch heiße Süppchen und Eintöpfe unter zehn Euro.

Bachstraße 12, Reservierungen: reservierung@daskaff.de

Suppe oder Salat: Das Kaff in der Mülheimer Altstadt hat verschiedene Mittagsangebote, die weniger als zehn Euro kosten. Foto: Michael Dahlke / FUNKE Foto Services

Moi Moi: Vietnamesisches Essen auf der Schloßstraße

Das Moi Moi bietet sehr gutes asiatisches Essen zum fairen Preis. Es ist ein kleines Restaurant mit authentischer japanischer und vietnamesischer Küche. Das Essen wird frisch und schnell zubereitet, der Service ist freundlich. Neben hochwertigen Speisen à la carte gibt es auch einen Mittagstisch unter zehn Euro. Dabei hat man die Wahl zwischen verschiedenen Gerichten. Das Moi Moi ist gemütlich eingerichtet und man kann in netter Umgebung sein Essen genießen. Auch Vegetarier kommen hier auf ihre Kosten.

Schloßstraße 34, Tel: 0208-30186426

Die Cousins Mai Do, Ha Nguyen und Thanh Nguyen betreiben gemeinsam das Moi Moi. Foto: Oliver Müller / FUNKE Foto Services

Café Leonardo: Ein Klassiker in Mülheim

Wer sich wie zu Hause fühlen möchte, ist im Leonardos genau richtig. Es gibt keine ausgewiesene Mittagskarte, doch man bekommt hier gutes und gesundes Essen unter 10 Euro. Von regelmäßig wechselnden Suppen über Salate mit fein abgestimmten Dressings bis hin zu Streetfood und Finger-Food. Das Café Leonardo hat einen hohen Anspruch an Frische und Qualität. Auch Vegetarier und Veganer werden hier fündig. Genießen kann man sein Mittagessen in einer gemütlichen Wohnzimmeratmosphäre.

Schloßstraße 5, Tel: 0208-4446686, Menü: leonardo-cafe.de

Gemütliche Wohnzimmeratmosphäre im Café Leonardo: Die Lage an der Schloßstraße ist sehr zentral. Foto: Martin Möller / Martin Möller / Funke Foto Services

Kantine des Evangelischen Krankenhaus Mülheim

Auch hier findet man noch einen richtigen Mittagstisch. Das Evangelische Krankenhaus hat eine Kantine, die auch gerne von Gästen besucht werden darf. Angeboten werden von dem Gastronomieservice gut&gerne zwei täglich wechselnde Gerichte, eines stets vegetarisch. Grünkohl, Putenbraten und Bohneneintopf sind nur drei von vielen Beispielen. Inklusive Dessert liegen die Menüs unter zehn Euro. Daneben gibt es noch Salate, Schnitzel und Wraps sowie ein Front-Cooking-Gericht, das live gekocht wird. Hier variiert der Preis zwischen acht und zwölf Euro. Bis zu 130 Personen haben in der Cafeteria Platz.

Wertgasse 30, Menü: gutundgerne-mh.de

Beliebt bei Jung und Alt: Prefetto im Wallviertel

Die italienische Espressobar lädt nicht nur zu einem gemütlichen Frühstück ein. Salate, Brote und Eierspeisen wie Omelette unter zehn Euro sind auch in der Mittagszeit beliebt. In stylisch rustikalen Holzmöbeln lässt sich die Pause hervorragend verbringen und lecker speisen. Alle Gerichte werden im Perfetto frisch zubereitet, und man hat eine umfangreiche Auswahl. In dem außergewöhnlichen Ambiente haben viele Gäste Platz, trotzdem ist es sehr gemütlich.

Kohlenkamp 41, Tel: 0208-3773698, www.perfettocaffe.de

Gerade bei gutem Wetter sind die Plätze vor dem Perfetto sehr begehrt. Foto: MÜLLER, Oliver / WAZ FotoPool

Umaii Sushi Grill & More: Miso-Suppe gehört mit dazu

Wer Sushi mag, wird im Umaii ganz bestimmt auf seine Kosten kommen. Es ist sehr hochwertig und lecker. Alles wird frisch zubereitet, auch Spieße, Nudeln und Wok-Gerichte. Auch für Vegetarier geeignet. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist sehr gut und es gibt genügend Auswahl unter zehn Euro. Beim Mittagstisch wird eine Miso-Suppe mit serviert. In angenehmer Imbisstuben-Atmosphäre kann man entspannt seine Pause verbringen.

Löhberg 5, Tel: 0208-8470138 , Menü: umaii-sushi-grill-and-more.jimdosite.com

Burger me: entweder geliefert oder zum vor Ort essen

Eine gute Alternative zu McDonald‘s und Co. bietet Burger me mitten in der Innenstadt von Mülheim. Hier erhält man Burger in allen Variationen mit knusprigen Pommes, Fingerfood oder Salat. Je nach Ausstattung des Burgers kostet er unter 10 Euro. Auch die Burger-Menüs mit einer Portion Pommes und einem Softdrink sind teilweise unter 10 Euro zu bekommen. Es gibt auch eine vegetarische Alternative. Burger me ist in erster Linie ein Lieferdienst, doch ein paar Sitzplätze sind vorhanden und es wirkt sehr gemütlich.

Schloßstraße 21, Tel: 0208-62809191, Menü: webshop.burgerme.de

Tradition pur: Hähnchen Becker

Hier bekommt man seit über 50 Jahren knusprige, saftige Hähnchen. Ein leckeres halbes Hähnchen mit einer Portion Pommes kostet unter zehn Euro. Auch Schnitzel und Currywurst stehen auf der Speisekarte. In dem großen, rustikal gehaltenen Raum sind genügend Sitzplätze vorhanden, sodass jeder hier seine Pause ohne Wartezeit verbringen kann.

Dickswall 2, Tel: 0208 35797, Menü: hähnchen-becker.de

Frisches Hähnchen vom Spieß: Das gibt es bei Hähnchen Becker. Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

Früher Forum, heute Leineweber: Banh Mi Deli

Wer Lust auf leckere und authentische Gerichte hat, sollte sich das Banh Mi Deli nicht entgehen lassen. Hier wird serviert, was die vietnamesische Familie auch zu Hause kocht. Vietnamesisches Streetfood, Banh Mi Baguettes und Bowles werden frisch zubereitet mit natürlichen Zutaten und Kräutern. Besonders das vielfältige Angebot an Sushi ist hervorzuheben und lockt die Mittagsgäste. Das Banh Mi Deli wirbt eher zur Abholung oder Lieferung, aber einige Sitzplätze sind vorhanden.

Leineweberstraße 47, Tel: 0172/8890209, Menü: banh-mi-deli-restaurant.order.dish.co

Inhaberin Nhu Nguyen betreibt das Banh Mi Deli auf der Leineweberstraße. Foto: Ant Palmer / FUNKE Foto Services

