Mit Pistole bedroht: Männer überfallen Kiosk in Mülheim-City

Die Polizei hatte an Allerheiligen einen Einsatz an der Kämpchenstraße in Mülheim. Ein Kiosk wurde überfallen.

Mülheim. In Angst und Schrecken haben zwei Männer eine Mitarbeiterin eines Mülheimer Kiosks versetzt: Sie bedrohten sie mit einer Waffe und wollten Geld.

Mit einer schwarzen Pistole haben zwei Männer eine Kiosk-Mitarbeiterin an Allerheiligen gegen 19 Uhr in Angst und Schrecken versetzt. Laut Polizei bedrohte das Duo die 47-Jährige in der Trinkhalle an der Kämpchenstraße/Ecke Dickswall. Die Männer zogen die Schusswaffe und verlangten Geld von ihr. Die Frau fügte sich und kam unverletzt davon. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Einen Teil der Beute hätten die Täter auf der Flucht verloren, berichtete ein Polizeisprecher am Dienstag auf Nachfrage. Man habe das Geld sichergestellt und nun einen guten Ansatz für Ermittlungen: Es werde akribisch nach Spuren untersucht. Denn selbst wenn die Beute nicht sehr hoch war, eine Strafe wäre es gegebenenfalls: Ermittelt wird wegen schweren Raubes, der laut Gesetz mit mindestens fünf Jahren Freiheitsstrafe geahndet wird.

Beschreibung der Täter liegt vor

Der eine Täter trug eine grüne Kapuzenjacke, eine lange schwarze Sporthose und schwarze Schuhe. Der andere eine schwarze Steppjacke mit Kapuze, hellblaue Jeans und weiße Schuhe der Marke Nike. Wer die Täter kennt oder Beobachtungen gemacht hat, meldet sich unter 0201/829-0.

