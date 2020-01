Wegen schwerer Zwangsprostitution und Beihilfe zur illegalen Einreise von Personen nach Deutschland hat das Landgericht Duisburg eine 25-jährige Mülheimerin zu fünfeinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. In drei Fällen war sie daran beteiligt gewesen, junge Frauen aus Nigeria ins Land zu schmuggeln und sie hier zur Prostitution zu zwingen. Ihr gleichaltriger Lebensgefährte kam wegen Beihilfe mit einer Strafe von zwei Jahren und drei Monaten davon. Die beiden lockten die Frauen mit einer perfiden Geschichte Nach Deutschland.

Prozess am Duisburger Landgericht dauerte fast zwei Jahre

Der Mammut-Prozess hatte bereits im Mai 2018 begonnen. Doch von Anfang an gab es Probleme: Ein Verteidiger legte zu Beginn wegen eines befürchteten Interessenkonfliktes sein Mandat nieder. Später sorgten Erkrankungen von Verfahrensbeteiligten für erhebliche Verzögerungen.

Nach 44 Verhandlungstagen fiel jetzt das Urteil der 2. Großen Strafkammer. Die Richter waren am Ende davon überzeugt, dass die Angeklagte drei junge Frauen aus Nigeria in ein Leben presste, das die sich so gewiss nicht erträumt hatten. Den aus ärmlichen Verhältnissen stammenden Opfern war in ihrem Heimatland vorgegaukelt worden, sie könnten in Deutschland einen legalen Job und eine schöne Wohnung haben.

Mädchen mit Fluch-Drohungen zum Gehorsam gezwungen

Zuvor mussten die Mädchen – zwei von ihnen waren zu Beginn noch minderjährig – im Rahmen des Juju-Kultus schwören, ihrer „Herrin“ in Deutschland gehorsam zu sein. Anderenfalls würde ein Fluch sie und ihre Familien treffen. Ohne Sprachkenntnisse und ohne Papiere, dafür aber erdrückt von Riesenschulden, die für die illegale Einschleusung fällig wurden, waren die Opfer von der Angeklagten dazu gezwungen worden, in Bordellen der Region zu arbeiten und ihre Einnahmen abzugeben.

Die Angeklagte sei bei diesem schmutzigen Geschäft eine zentrale Figur gewesen, so die Richter. Ihr Lebensgefährte hatte dagegen eher Hilfsdienste geleistet. Zu Lasten beider Angeklagter wirkte sich bei der Strafzumessung aus, dass die Taten sich über einen langen Zeitraum erstreckten und die Opfer zum Teil noch minderjährig waren.