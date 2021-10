Mischling Paul sucht ein Zuhause – Tierheim-Kalender ist da

Mülheim. Kein leichter Fall, aber ein richtiger Schatz – das ist Mischling Paul, sagt das Mülheimer Tierheim. Zudem ist der neue Tier-Kalender erschienen.

Paul ist ein American-Bulldog-Mischling, der nach Angaben des Mülheimer Tierheims allerdings als gefährlich eingestuft wurde. Wenn Paul seine Menschen aber kennt, sei er ein richtiger Schatz, beschreibt das Tierheim-Team den etwa sechs Jahre alten Rüden.

„Die Hundetrainerin und seine Gassigeherin haben so viel Arbeit und Zeit in Paul investiert, dass aus ihm ein toller Hund geworden ist“, sagt Tierheim-Leiterin Marion Niederdorf und führt aus: „Er kennt alle Grundkommandos und führt sie auch gerne aus.“ Paul ist kastriert, geimpft sowie gechippt und sollte in einem kinderlosen Haushalt leben, ideal wäre ein Frauchen.

Die Auflagen des Landeshundegesetzes wie Sachkundenachweis, Führungszeugnis, Haltergenehmigung vom Ordnungsamt und eine Haftpflichtversicherung müssen erfüllt werden. Das Tierheim-Team fragt: Wer gibt dem hübschen Rüden eine Chance? Wegen der aktuellen Pandemiesituation ist vor einem Besuch eine Terminabsprache mit dem Tierheim erforderlich. Kontakt: 0208 37 22 11

Mit Tierheim-Tieren durchs Jahr

Der Jahreskalender 2022 des Mülheimer Tierschutzvereins ist erschienen und liegt in den meisten Tierarztpraxen sowie in Filialen von „Das Futterhaus“ im Stadtgebiet aus.

Auf jedem der zwölf Kalenderblätter für das kommende Jahr ist ein Vierbeiner – oder gefiederter Freund – abgebildet, der in den vergangenen zwölf Monaten zu Gast im Tierheim war. Zum Teil sind die gezeigten Tiere auch schon vermittelt, berichtet der Tierschutzverein.

Der Kalender ist gegen eine Spende von zwei Euro erhältlich – „es kann aber auch gern mehr sein“, schreiben die Tierschützer in ihrer Mitteilung. Denn mit dem Spendenerlös wird das städtische Tierheim unterstützt. Neu am Tierheimkalender ist, dass er erstmals auch Platz für Notizen hat.

