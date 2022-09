In den Tierheimen in NRW warten viele Tiere auf ein neues Zuhause. Wer ein Tier haben möchte, sollte sich vorher die richtigen Fragen stellen.

Tiere in Not Minnie im Mülheimer Tierheim: Vom Pechvogel zum Glücksfell

Mülheim. Mit schweren Verletzungen wurde die junge Katze Minnie gefunden, sie landete im Mülheimer Tierheim. Dort findet man die Samtpfote zauberhaft.

Die junge Katzendame Minnie hat bislang noch nicht viel Glück gehabt in ihrem Leben. Minnie wurde in Oberhausen gefunden und vom Ordnungsamt in eine Tierklinik gebracht, denn sie hatte zwei Beine gebrochen.

Wegen der Verletzungen wurde die Katze in der Klinik sofort operiert und erholt sich nun davon. „Minnie hat ein traumhaftes Wesen“, schwärmt Tierheim-Leiterin Marion Niederdorf und berichtet über die junge Samtpfote: „Sie hat all die Behandlungen und Nachröntgen über sich ergehen lassen.“ Minnie ist laut Tierheim etwa ein Jahr alt, sie ist kastriert, gechippt und geimpft.

Minnie wurde mit zwei gebrochenen Beinen gefunden und nach der Operation ins Mülheimer Tierheim gebracht. Dort erholt sich die junge Katzendame von ihren Erlebnissen, ist dem Tierheim-Team gegenüber aber zugewandt und aufgeschlossen. Sie sucht ein Zuhause ohne Freigang. Foto: Tierheim Mülheim

„Auf die neuen Besitzer kommen in den nächsten Monaten noch Tierarztkosten zu, weil das Metall entfernt werden muss“, schildert Tierheim-Leiterin Niederdorf. Damit der Katzendame nicht noch einmal etwas passiert, wenn sie draußen unterwegs ist, empfiehlt das Mülheimer Tierheim-Team, dass Minnie als Wohnungskatze gehalten werden sollte.

Kontakt zum Mülheimer Tierheim an der Horbeckstraße 35 unter 0208 372 211

