Mülheim. Weil Mülheim den Saarner Bahnhof nicht haben wollte, riss die Bundesbahn ihn 1978 ab. Sie verkaufte die Baufläche mit mehr Gewinn – an die Stadt.

In unserer Serie kommen wir noch einmal auf die Ruhrtalbahn zurück. Sie und ihre Bahnhöfe gehörten einst zur Infrastruktur der Stadt Mülheim. Als Ende Mai 1968 der Personenverkehr von Broich nach Kettwig eingestellt wurde, übernahmen Busse die Personenbeförderung.

Nachdem zu Beginn der 1980er Jahre Bagger Brücken und einige Dammstücke voreilig abrissen, kamen neue Brücken, Fuß- und Radwege zur Landesgartenschau 1992 auf die Trasse zurück. Sie sind bei der Bevölkerung sehr beliebt. Für die Internationale Gartenausstellung (IGA) 2027 wollen Verkehrsplaner weitere Teilstücke reaktivieren, mit weiteren Brücken Lücken der ehemaligen Eisenbahnstrecke schließen – für Verbindungen in die Stadtteile.

Von den Bahnhofsgebäuden und Schuppen haben nur Fragmente überlebt. Ideen für eine Nutzung als Bürgerzentren, Cafés, Gaststätten oder zum Wohnen gab es schon vor 50 Jahren. Aber damals standen die Zeichen auf „Abreißen und neu bauen“. „Erhalten und pflegen“ ist nach wie vor oft teurer und seltener gewollt.

Mülheimer Liegenschaftsamt trägt Schuld am Abbruch

In Mintard ist ein Schuppenrest geblieben. In Broich und Saarn sind Bahnhöfe und Nebengebäude komplett aus der Stadtansicht verschwunden. Für die Landesgartenschau fiel der Fachwerk-Güterschuppen auf dem heutigen Europaplatz Anfang 1990. Straßennamen sind als Erinnerung geblieben.

Zum Saarner Bahnhof haben bereits zahlreiche Leserinnen und Leser ihre Erinnerungen für mehrere Teile unserer Serie beigesteuert. Beim Stöbern in alten Zeitungsbänden kommt nun ans Licht: „Das Liegenschaftsamt trägt Schuld am Bahnhofsabbruch“, so titelte im Januar 1979 die Mülheimer Zeitung. Sie berief sich auf Aussagen eines Staatssekretärs. Zu diesem Zeitpunkt war der Saarner Bahnhof längst abgerissen – „in einer Nacht- und Nebelaktion“, wie Bürger sich empörten.

Mit Bahnhof wäre Verkaufspreis niedriger gewesen

Die Stadt Mülheim habe an dem alten Saarner Bahnhofsgebäude keinerlei Interesse, gegen einen Abriss bestünden keine Bedenken: Das soll das Liegenschaftsamt gegenüber der Bundesbahndirektion Essen erklärt haben. Dazu soll die Äußerung gefallen sein: „Die planerischen Vorstellungen der Stadt könnten nach Abbruch des Bahnhofes besser verwirklicht werden.“

Der Parlamentarische Staatssekretär Wrede im Bundesverkehrsministerium erklärte dies in einem Brief an die CDU-Bundestagsabgeordnete Helga Wex. Darin machte er die Rechnung auf, die Bundesbahn hätte bei Erhaltung des Bahnhofs 490.000 DM eingebüßt, weil sie das Grundstück mit Gebäude hätte billig abgeben müssen.

Die Schienen sind bereits abgebaut. Gras und andere Gewächse wuchern auf dem Bahnsteig des Saarner Bahnhof an der Kahlenbergstraße 21, wie damals die Adresse lautete. Foto: Sammlung Alte Dreherei / Mülheim

Eine Rarität für das Ruhrgebiet

Wex hatte sich an den damaligen Bundesverkehrsminister Kurt Gscheidle gewandt, weil der Saarner Bahnhof von 1875 „ohne jede Ankündigung“ durch die Bundesbahndirektion Essen abgerissen worden war. „Er war einer der schönsten noch erhalten gewesenen Bahnhöfe aus jener Zeit und eine Rarität besonders für das Ruhrgebiet.“

Die Stadt, ließ der Minister seinen Staatssekretär antworten, wolle ein 64.000 Quadratmeter großes Gelände im Bereich des Bahnhofs Mülheim-Saarn erwerben (zwischen Düsseldorfer und Kahlenbergstraße). „Da die Preisvorstellungen weit auseinanderliegen, sind die Verkaufsverhandlungen mit dem Mülheimer Liegenschaftsamt noch nicht abgeschlossen.“

Saarner hatten Interesse an Bahnhof gezeigt

Bei diesen Verhandlungen „wurde auch über die künftige Verwendbarkeit des Bahnhofsgebäudes“ gesprochen. Dabei habe das Liegenschaftsamt erklärt: „dass die Stadt an der Übernahme des Gebäudes kein Interesse habe“, schrieb der Minister. Das Gebäude würde „einer geplanten, lockeren Einfamilienhaus-Bebauung im Wege stehen“.

In den beiden schriftlichen Angeboten der Bundesbahndirektion Essen an die Stadt Mülheim „ist das Bahnhofsgebäude nicht erwähnt worden“. Mit dem Abbruch des Bahnhofes in Saarn „konnte die Bundesbahn einen Zugewinn von 490.000 DM erzielen“, stand im Antwortbrief.

Vom Interesse an dem historischen Gebäude habe die Bundesbahndirektion Essen „erst durch Artikel in der Lokalpresse über Stimmen aus der Saarner Bürgerschaft erfahren“. Darauf angesprochen, habe das Liegenschaftsamt sein Desinteresse am Saarner Bahnhof wiederholt.

Denkbar: Verwendung für kulturelle Zwecke, etwa ein Jugendzentrum

Wäre der Saarner Bahnhof samt Stückgutrampe erhalten geblieben, hätte eine Teilfläche von 10.000 Quadratmetern aus dem Gesamtareal von 64.000 Quadratmetern „herausgelöst und einer besonderen Bewertung unterworfen werden müssen“, hieß es 1979 in dem Antwortschreiben aus Bonn.

Bei Verwendung für kulturelle Zwecke – etwa für eine Jugendbegegnungsstätte – wären pro Quadratmeter höchstens 5 bis 10 DM erzielt worden. „Legt man für alle Bahnhofsgebäude einen Liebhaberpreis von 80.000 DM zugrunde, hätte sich ein Erlös von 180.000 DM ergeben“, bewertete die Bundesbahn.

Grundstück ohne Bebauung wurde erheblich teurer

Ohne Bebauung erwartete sie von der Stadt „auch für das Grundstück, auf dem der Bahnhof gestanden habe, 70 DM je Quadratmeter – wie für das übrige Bahngelände“, schrieb die Mülheimer Zeitung. Allein für die 10.000 Quadratmeter erziele die Bundesbahn nun 700.000 DM. Nach Abzug der Abbruchkosten (30.000 DM) sowie der Aufrechnung von 180.000 DM „bleibt der Bundesbahn ein Plus von 490.000 DM aus der Stadtkasse“. Ob wirklich so viel Freifläche um den Bahnhof notwendig war, bewertete niemand.

Oberstadtdirektor widersprach der Bundesbahn

Oberstadtdirektor Heinz Hager widersprach der Bundesbahn. „Die Stadt hat nicht erklärt, dass sie an der Übernahme des Bahnhofsgebäudes in Saarn kein Interesse habe, und dass gegen einen Abbruch keine Bedenken bestünden.“

Die schriftlichen Abgebote der Bundesbahn hätten sich „stets auf den Ankauf des Gesamtareals in seinem damaligen Zustand – also auch auf die aufstehenden Gebäude – bezogen“, betonte Hager. „Die Ankaufsverhandlungen werden vom Liegenschaftsamt mit der gebotenen Sorgfalt geführt.“ Danach wurde das Neubauareal zügig mit Häusern verdichtet.