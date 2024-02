Mini-Hund mit Macho-Allüren: Lou aus dem Mülheimer Tierheim

Mülheim Kurze Beine, große Klappe und trotzdem ein Schatz auf vier Pfoten: Das ist Chihuahua Lou, der im Mülheimer Tierheim auf ein neues Zuhause wartet.

Klein, mit Kulleraugen, aber charakterstark - so beschreibt das Tierheim-Team den Chihuahua Lou. Der neunjährige Rüde ist Menschen, die er kennt, gegenüber inzwischen aufgeschlossen und freundlich, nachdem er anfangs gefremdelt hat und sich nicht anleinen lassen wollte.

„Manchmal kommt der Macho in ihm noch durch“, beschreibt Tierheim-Leiterin Gaby-Lanfers den kleinen Vierbeiner, doch sie weiß auch: „Er freut sich über jeden Spaziergang und kann bei uns auch schon in gemischten Hundegruppen mitlaufen.“ Was Lou allerdings gar nicht mag, sind Tierarztbesuche. Dabei bekomme er regelrechte Wutanfälle und schnappe um sich. Deshalb sollte er dabei einen Maulkorb tragen, rät das Tierheim.

Chihuahua Lou wartet im Mülheimer Tierheim auf ein neues Zuhause

Der unkastrierte Lou hat eine Rückenhöhe von 28 Zentimetern und ein Gewicht von 4,2 Kilo. Als der Rüde ins Tierheim kam, hatte er große Probleme mit der Kniescheibe und musste operiert werden.

Nun ist Lou längst wieder auf den Beinen und sucht einfühlsame Menschen, die ihm ein neues Zuhause geben sowie Zeit, sich einzugewöhnen. Kleine Kinder sollten nicht im Haushalt leben, empfiehlt das Tierheim-Team

Chihuahua Lou ist klein, aber charakterstark, schildert das Team des Mülheimer Tierheims. Foto: WAZ

Wer Lou aufnehmen möchte, kann sich unter 0208 372211 beim Mülheimer Tierheim an der Horbeckstraße melden.

Tiere in Mülheim - Mehr zum Thema

>> Bleiben Sie in Mülheim auf dem Laufenden: Weitere Nachrichten aus Mülheim lesen Sie hier. +++ Sie wollen keine Nachrichten aus Mülheim verpassen? Abonnieren Sie kostenlos unseren Newsletter! +++ Haus, Wohnung, Grundstück - Alles zum Wohnen und Bauen in Mülheim +++ Gastronomie in Mülheim - Hier finden Sie unsere Extra-Seite dazu. +++ Einkaufen in Mülheim - Unsere Extra-Seite zum Handel +++ Hier geht es zum Mülheimer Freizeitkalender. Legen Sie sich doch einen Favoriten-Link an, um kein Event zu verpassen! +++ Blaulicht! Hier geht es zu weiteren Meldungen.

Täglich wissen, was in Mülheim passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Mülheim-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim