Mini-Festival bietet drei tolle Stücke für Mülheimer Kinder

Szene aus dem Kinderstück „Time Out“ von Christina Kettering, das in Mülheim zu sehen war.

Mülheim. Die Kinderstücke konnten bei den Theatertagen 2021 nur online bewertet werden, jetzt sind drei tolle Inszenierungen live in Mülheim zu sehen.

Ausgewählte Kinderstücke, die bei den Mülheimer Theatertagen 2021 nur online bewertet wurden, sind nun auch live in Mülheim zu sehen. Einige Grundschulkinder haben das erste Live-Gastspiel bereits gebannt verfolgt. Zu erleben war im Theater an der Ruhr „Time Out“ von Christina Kettering in der Uraufführungs-Inszenierung des Comedia Theater Köln.

Noch zwei weitere Stücke sind in dem Mini-Festival für Kinder zu sehen: Am 16. November läuft im Ringlokschuppen vormittags zwei Mal „Das Leben ist ein Wunschkonzert“ von Esther Becker (ab acht Jahren) – in der Uraufführungs-Inszenierung des Grips Theater Berlin.

Am 30. November wird dann „Löwenherzen“ von Nino Haratischwili (ab 9) in der Uraufführungs-Inszenierung des Consol Theater Gelsenkirchen gezeigt. Das Stück hatte im Mai bei den coronabedingt digitalen „Stücken“ den Kinder-Stücke-Preis gewonnen.„Es war uns ein ganz großes Anliegen, Theater für Kinder tatsächlich auch noch dieses Jahr live in die Stadt zu holen“, sagt Festivalleiterin Stephanie Steinberg.

Für die Vorstellungen im Ringlokschuppen können Lehrer/innen noch Karten für ihre Klassen sichern unter 4554124 .

Täglich wissen, was in Mülheim passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Mülheim-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim