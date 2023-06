Messerattacke: „Aktenzeichen XY“ ehrt Mülheimer Lebensretter

Mülheim. Der Paketbote Mohamad Al Hasn ist Anwärter auf den XY-Preis: Am Mittwoch zeigt die ZDF-Sendung, wie selbstlos er einer Mülheimerin geholfen hat.

Der selbstlose, mutige Einsatz des Mülheimer Paketboten Mohamad Al Hasn im August vergangenen Jahres hat viele Menschen beeindruckt, auch über die Stadtgrenzen hinaus: Nach der Messerattacke vor dem Kiosk am Springweg in Dümpten hatte er zunächst dem lebensgefährlich verletzten Opfer (81) geholfen, dann den Täter gestellt. Ein Beitrag am Mittwochabend in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY. . . Ungelöst“ (ab 20.15 Uhr) erzählt seine Geschichte.

Der 41-Jährige ist einer von rund einem Dutzend Kandidaten für den „XY-Preis – Gemeinsam gegen das Verbrechen“, der seit 2002 jährlich verliehen wird. Laut ZDF werden damit Personen ausgezeichnet, die durch Zivilcourage aufgefallen sind, „und sich auf beispielhafte und kluge Weise im Kampf gegen Kriminalität für ihre Mitmenschen eingesetzt haben“.

Eine Fachjury hielt das Engagement des Mülheimers für unbedingt erzählenswert

Verschiedene Mülheimer hatten den Sender auf Mohamad Al Hasns vorbildlichen Einsatz hingewiesen, auch diese Redaktion hatte ihn für den XY-Preis vorgeschlagen. Eine Fachjury, die Jahr für Jahr zig Vorschläge aus allen Teilen Deutschlands erhält und auswertet, hielt sein Engagement für unbedingt erzählenswert – daraufhin entstand der Beitrag, der nun im Rahmen von „XY“ zu sehen sein wird und in den kommenden Tagen auch noch in der ZDF-Mediathek verfügbar ist. Im Herbst entscheidet sich, ob Al Hasn zu den drei Gewinnern zählt, die von Bundesinnenministerin Nancy Faeser ausgezeichnet und mit je 10.000 Euro belohnt werden.

Der zweifachen Vater, der aus Syrien stammt und vor rund acht Jahren nach Deutschland gekommen ist, fällt durch Bescheidenheit und Zurückhaltung auf. Auch um die Dreharbeiten macht er nicht viel Aufhebens, ist sogar ein wenig verdattert, als die Redaktion ihn dazu am Telefon befragt: „Was? Der Beitrag wird jetzt schon gezeigt? Liebe Dame, das ist ja eine Überraschung“, ruft er aus. Erst vor wenigen Wochen, so der 41-Jährige, habe man ihn nach München eingeladen und interviewt. „Auch Schauspieler haben bei dem Beitrag mitgemacht.“ Das sei schon eine besondere Erfahrung gewesen.

Der Schrecken über das Erlebte sitzt noch heute tief beim Mülheimer Paketboten

Mit Schauspielerei indes hatte die Begebenheit am Springweg rein gar nichts zu tun. Der Schrecken über das Erlebte sitzt noch heute tief, „aber es geht mir besser als in der Zeit kurz danach“, so Al Hasn. „Ich will so etwas bloß nie wieder erleben.“

Es ist Mittagszeit, als er damals in dem Haus mit dem Kiosk ein Paket abgeben will. Der Bote wird Zeuge einer Diskussion über Pfandflaschen zwischen einer Mitarbeiterin und einem Mann. Und beobachtet, wie dieser Mann einer unbeteiligte Seniorin kurz darauf ein Messer in den Rücken rammt – und flieht. Die Frau wird lebensbedrohlich verletzt. Al Hasn hilft ihr sofort, informiert dann Familie und Polizei. Als sich der Angreifer zu Fuß entfernt, nimmt er mit dem Wagen die Verfolgung auf, entdeckt den Flüchtenden nach rund 300 Metern und teilt der Polizei die Adresse mit. Weil der Paketbote fürchtet, der Mann könne auch Kindern an einer Bushaltestelle etwas antun, steigt er schließlich aus, redet auf ihn ein, bringt ihn zu Boden und hält ihn fest, bis die Polizei da ist.

Al Hasn trifft das Opfer noch oft: „Wir sind jetzt Freunde“, sagt er glücklich

Die Attacke ist sehr bald Stadtgespräch, und Al Hasn eine Art Held in Mülheim. „Nach dem Vorfall haben mich sehr viele Menschen angesprochen“, erinnert sich der 41-Jährige, „manche habe mir sogar Kleinigkeiten geschenkt.“ Das sei schön gewesen, sagt er, „und ich habe bis heute zu vielen Mülheimern einen guten Kontakt“. Das Wichtigste aber, so macht Al Hasn klar, ist dies: Dem Opfer geht es wieder gut. „Ich sehe die Frau fast jede Woche. Und wir sind mittlerweile Freunde.“

Prozess gegen den Mann mit dem Messer – Lesen Sie hier die Berichte:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim