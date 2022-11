Mülheim. Arnie will „ganz groß rauskommen“ – aus dem Tierheim Mülheim, wo er zurzeit sein Comeback als Lieblingshund plant. Liebevolle „Agenten“ gesucht.

Ob er mal Mister Universum oder auch nur Gouverneur werden will, darüber hat sich Arnold noch keine offiziellen Gedanken gemacht. „Rüde“ reicht dem Fünfjährigen erst einmal als Hauptrolle, gute Freunde dürfen ihn aber auch gerne „Arnie“ oder „Hasta la vista Baby“ nennen.

Denn Arnie will in jedem Fall „groß rauskommen“ – also aus dem Mülheimer Tierheim, wo er zurzeit seine Karriere plant. Wer in ihm einen Kampfhund entdecken will: Vermutlich steckt irgendwo etwas davon in dem Mischling, sagen Tierärzte, aber er ist nicht als Kampfhund ausgezeichnet. Denn Arnold ist allenfalls ein lieber Terminator, Kampfschmuser oder, besser gesagt, ein menschenfreundlicher Wirbelwind mit Temperament. Deshalb sollte er auf jeden Fall in erfahrene und sachkundige Hände kommen.

Dafür spricht auch sein gewichtiger Auftritt mit 65 Zentimeter Rückenhöhe und 37 Kilogramm Gewicht. Denn nach Hundegesetz gilt er damit als „großer Hund“. Gechippt und auch geimpft ist Arnie bereits, eine Hundeschule ist empfehlenswert für das neugierige Schwergewicht.

Weitere Infos gibt es beim Tierheim Mülheim, Horbeckstraße 35, Telefon: 37 22 11.

