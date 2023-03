Mehr Wärmepumpen für Mülheim-Styrum und den Rest der Stadt

Mit Wärmepumpen ausgerüstet hat die Wohnungsgesellschaft Covivio ihre Gebäude bereits an der Straße Auf dem Bruch in Mülheim-Dümpten. Nun wirbt die Stadt bei Infoabenden für weitere Installationen von Wärmepumpen als Alternative zu Gas- und Ölheizungen.

Mülheim. Angesichts der Energiewende gewinnen Wärmepumpen als Alternative zu fossilen Heizungen an Bedeutung. Mülheim will den Ausbau vorantreiben.

Die ersten Schritte für ein Verbot von Gas- und Ölheizungen sind seitens der Bundesregierung eingeleitet, Wärmepumpen erscheinen vielen Immobilienbesitzern als Alternative. Um darüber zu informieren, in welchen Häusern der Einbau einer Wärmepumpe möglich ist und welche Förderungen es geben kann, lädt die Stadt im Rahmen ihrer Wärmepumpenkampagne zu Veranstaltungen in den einzelnen Stadtteilen ein.

Der nächste Informationsabend rund um die Wärmepumpe findet in Styrum statt. Am Montag, 20. März geben Fachleute ab 18 Uhr in der Willy-Brandt-Schule Auskunft zum Thema. Einlass ist ab 17.30 Uhr. Eine Anmeldung ist laut Stadtverwaltung nicht notwendig.

Weitere Info-Angebote zu Wärmepumpen für Mülheimerinnen und Mülheimer

Viermal fanden die Informationsabende zu Wärmepumpen nach Angaben der Stadt bereits im vergangenen Jahr in Dümpten, Saarn, Broich und Heißen statt. Veranstaltungen in weiteren Stadtteilen sollen in diesem Jahr folgen.

Mülheimerinnen und Mülheimer können sich zudem kostenlos und unabhängig bei den regelmäßig stattfindenden Energie- und Solarsprechstunden der Stadt informieren. Weitere Informationen gibt es beim städtischen Klimaschutzmanagement unter energiewende@muelheim-ruhr.de oder unter 0208 / 455 - 6831 oder 0208 / 455 - 6832.

