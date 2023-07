Mehr grüne Dächer für Mülheim: Fördergelder immer noch da

Während die Stadt Essen mit einem Förderprogramm 10.000 Dächer begrünen will, werden in Mülheim nur kleine Brötchen gebacken. Selbst die wenigen Fördergelder werden kaum abgerufen.

Mülheim. Es ist offenbar schwierig, Eigentümer für eine Fassaden- oder Dachbegrünung zu gewinnen. Die Stadt Mülheim hat immer noch Fördermittel übrig.

Stell dir vor, es gibt Fördermittel für Dach- und Fassadenbegrünung, doch kaum einer greift zu. So ist es aber in Mülheim. Und deshalb gibt die Stadt ihren Bürgerinnen und Bürgern jetzt noch einen Extra-Bonus an Zeit, um eine Förderung zu beantragen.

Die Stadt hat das Förderprogramm – das bereits zweite nach 2021 – nun bis zum 15. August verlängert. Auf Nachfrage erklärte Stadtsprecherin Tanja Schwarze, dass Eigentümer seit Anfang März erst rund 163.000 Euro der Fördermittel abgerufen hätten. Weiter stünden 59.000 Euro zur Verfügung, um die sich Bürger weiter per Antrag bewerben können. 34 erfolgreiche Anträge gab es bis jetzt erst, sechs Anträge wurden laut Schwarze entweder zurückgezogen oder nicht bewilligt.

Gründächer leisten einen Beitrag zur Klimaresilienz

Mit der Gründach-Initiative ermöglicht die Stadt Privatleuten und Unternehmen eine Förderung ihrer Dach- und Fassadenbegrünung mit einem Zuschuss von bis zu 50 Prozent. Als Klimaanpassungsmaßnahme hat die Stadt Fördermittel im Programm „Klimawandelvorsorge in Kommunen des Landes NRW“ beantragt. Mit dem Geld kann die ursprünglich Ende Mai ausgelaufene Förderung für Dach- und Fassadenbegrünung weiterlaufen.

Gründächer leisten einen Beitrag zur Klimaresilienz und sind ein Baustein des sogenannten Schwammstadt-Konzepts. Sie können Regenwasser lokal speichern und zurückhalten und dann möglichst langsam abfließen und versickern lassen. Dadurch verringern sich die Abflussspitzen und das städtische Kanalsystem wird entlastet. In Hitzeperioden kann das gespeicherte Wasser zur Verdunstungskühlung wieder abgegeben werden. Es hilft, die Umgebungstemperatur zu kühlen. Gründächer bieten vielfältige Möglichkeiten, zum Beispiel als Retensionsgründach, das besonders viel Regenwasser speichern kann, oder in der Kombination mit einer Solaranlage. (sto)

Infos/Online-Antrag: muelheim-ruhr.de/cms/gruendach_initiative.html. Kontakt: Carolin Hasenkamp, Stabsstelle Klimaschutz und Klimaanpassung, carolin.hasenkamp@muelheim-ruhr.de,0208-455 6802

