Mehr Bahn-Anschlüsse für Mülheim: Was Flixtrain plant

Nimmt den Mülheimer Hauptbahnhof in Kürze als Station in seinen Fahrplan auf: das Bahnunternehmen Flixtrain.

Mülheim. Zugreisende in Mülheim dürfen sich freuen: Flixtrain will neue Fernverbindungen möglich machen. Aber hält die Ankündigung, was sie verspricht?

Mülheims Hauptbahnhof, nicht gerade reich an Angeboten im Fernverkehr, bekommt absehbar ein zusätzliches Angebot. Das Münchner Mobilitätsunternehmen Flixtrain nimmt den Hauptbahnhof in sein Streckennetz auf.

Flixtrain reagiert eigenen Angaben zufolge mit seinem neuen Fahrplan und einer Ausweitung des Angebots auf die hohe Nachfrage nach Zugtickets. Ab dem 10. Dezember sollen pro Fahrt nicht nur 25 Prozent mehr Sitzplätze und künftig bis zu acht Fahrten täglich pro Strecke zwischen rund 60 Städten im Flixtrain-Fernverkehrsnetz im Angebot sein. Auch neue Ziele wird Flixtrain ansteuern, darunter neben Bensheim, Elsterwerda, Müllheim (Baden) und Schönefeld bei Berlin auch Mülheim.

Mühlheim, Müllheim oder Mülheim? Flixtrain noch im Findungsmodus

Auf der Webseite von Flixtrain war zunächst nichts Weiteres nachzulesen zur geplanten Anbindung Mülheims. Auch half der Hinweis in einer Mitteilung des Unternehmens vom Donnerstag vergangener Woche nicht weiter, dass Tickets für den neuen Fahrplan ab dem 10. Dezember ab sofort buchbar seien. Im Buchungs-Tool auf der Webseite ließ sich Mülheim als Abfahrts- oder Zielort nicht eintragen. Vielleicht auch deshalb, weil Flixtrain die Schreibweise unserer Stadt noch nicht so recht verinnerlicht hat. In der offiziellen Pressemitteilung zur Fahrplanausweitung war zunächst von „Mühlheim“ die Rede, in einem Linienplan lag derweil der Halt „Müllheim“ zwischen denen in Duisburg und Essen. . .

Das neue Streckennetz von Flixtrain – mit Mülheims Hauptbahnhof als neuer Station. Foto: Flixtrain

Eine Sprecherin des Unternehmens gab dann Ende vergangener Woche doch Aufschluss darüber, wie Mülheim vom neuen Angebot profitieren wird. So soll Mülheims Hauptbahnhof in die Zuglinie FLX 20 eingebunden werden, die zwischen Köln und Hamburg verkehrt. Laut Fahrplan wird der Hauptbahnhof allerdings nur auf dem Hinweg nach Hamburg angesteuert.

Von Mülheim aus vier Mal in der Woche direkt nach Bremen und Hamburg

Montags sowie donnerstags bis sonntags soll ein Zug jeweils um 9.25 Uhr abfahren. Er fährt dann mit Halten in Essen, Bochum, Dortmund, Münster und Bremen innerhalb von drei Stunden und 42 Minuten nach Hamburg. Wie gesagt: Eine Rückfahrt mit Halt in Mülheim bietet Flixtrain laut Fahrplan, den das Unternehmen der Redaktion präsentierte, nicht an. Auf jenen Touren sind nur die Halte Essen und Duisburg vorgesehen, auch die Route ist eine andere. Fraglich blieb daher auch die Aussage der Sprecherin, im Flixtrain-Netz von Mülheim seien insgesamt zwölf Fahrziele direkt zu erreichen. Der Fahrplan gibt nur sechs her.

Was die Ticketkosten betrifft, stellt Flixtrain in Aussicht, Kurzstrecken bereits für 2,99 Euro anzubieten, die regulären Strecken gebe es ab 4,99 Euro. Was eine Fahrt nach Hamburg kosten wird, blieb dabei noch unklar. Tickets sollen über flixtrain.de buchbar sein.

