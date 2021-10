MEG stellt 33 Stadtlaub-Boxen im Mülheimer Stadtgebiet auf

Mülheim. Rund 100 Bürgerinnen und Bürger beteiligten sich an der Suche nach neuen Standorten. 17 neue Stellen wurden gemeinsam ausgeguckt. Wo sie sind.

Die Standorte für 17 neue Straßenlaub-Boxen der Mülheimer Entsorgungsgesellschaft (MEG) stehen fest. Die MEG stellt ab dem 12. Oktober insgesamt 33 Boxen in Mülheim auf. Rund 100 Bürgerinnen und Bürger haben die Suche nach neuen Standorten für die Laubboxen unterstützt.

Folgende Stellen wurden aus den Bürger-Vorschlägen ausgewählt: In Heißen: Kardinal-Graf-Galen-Straße im Bereich der Hausnummer 5, Buggenbeck (Hausnummer 17), Jahnstraße (Nr. 15), Fichtestraße (Hausnummer 45), Honigsberger Straße (Nr. 44).

Einige Standorte aus dem Jahr 2020 wurden beibehalten

Weitere Behälter befinden sich in Dümpten und Styrum an der Boverstraße im Bereich der Hausnummer 17, im Bottenbruch vor Hausnummer 15, an der Blumenthalstraße, (Nr. 3 und 37), der Herwarthstraße (Nr. 26), der Roonstraße am Wendehammer, der Hittfeldstraße gegenüber von Hausnummer 20, an der Langensiepenstraße (Nr. 31).

In Broich und Saarn findet man Boxen an der Kirchstraße gegenüber der Hausnummer 111, am Lindenhof vor Hausnummer 2, am Saarbrücker Weg vor Hausnummer 1, am Saarnberg (Hausnummer 25).

Einige Standorte aus dem Jahr 2020 wurden auch beibehalten, sie sind im Stadtgebiet verteilt an der Oberstraße im Bereich der Hausnummer 101, an der Schillerstraße/Ecke Klopstockstraße, am Steinknappen im Bereich der Hausnummer 12, an der Gneisenaustraße (Hausnummer 84), an der Max-Halbach-Straße vor Hausnummer 78, an der Oberheidstraße (Nr. 129 und 150) sowie der Albertstraße (Nr. 14).

