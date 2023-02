„Medl-Nacht der Sieger“: Restkarten für Mülheims große Show

Die Magiergruppe Magus Utopia aus den Niederlanden gehört zu den Highlights der diesjährigen „Medl-Nacht der Sieger“ in Mülheim. Mit ihrer Show ist sie weltweit unterwegs.

Mülheim. Nur noch wenige Tickets gibt es für die „Medl-Nacht der Sieger“ in Mülheim. Nach drei Jahren Coronapause sind spektakuläre Show-Acts angekündigt.

Drei Jahre lang musste die „Medl-Nacht der Sieger“ pandemiebedingt ausfallen, nun geht sie am 25. März in der Westenergie Sporthalle wieder über die Bühne. Beginn ist um 18.30 Uhr, und neben der Auszeichnung von Mülheims Sportlerin, Sportler und Mannschaft des Jahres lockt ein attraktives Showprogramm.

Engagiert wurde unter anderem Novus, eine rund vierzigköpfige Akrobatik-Gruppe aus Voralberg in Österreich. Zur Truppe gehören Aktive aus zwei Generationen, vom Grundschulalter bis Mitte 40. Sie kombinieren Tanz, Akrobatik und Ausdruckskraft, jede ihrer Shows erzählt eine Geschichte.

Mülheim Medl-Nacht präsentiert TikTok-Stars aus Schweden

Mit mehr als zwei Millionen Followern auf dem Videoportal Tiktok glänzt Malmöflickorna, eine Gruppe von etwa 25 Mädchen aus dem schwedischen Malmö (wie der Name schon sagt). Markenzeichen sind ihre Ballübungen „Ballet with Balls“. Malmöflickorna ist eine weltweit bekannte Schule für rhythmischen Tanz, in der Turnerinnen ab dem vierten Lebensjahr trainieren.

Aus den Niederlanden kommen Magus Utopia, bestehend aus dem Illusionisten Marcel Kalisvaart und Art-Director Aquila Junior. Sie kombinieren verschiedene Kunstformen wie Geschichtenerzählen, Schauspielerei, High Fashion, Tanz, Gesang und Akrobatik mit Magie. In den vergangenen zehn Jahren haben Magus Utopia laut Ankündigung mehr als 3000 Liveauftritte in über 20 Ländern sowie internationale TV-Shows gespielt und etliche Auszeichnungen erhalten.

Karten für die Medl-Nacht gibt es ab 30 Euro (Ermäßigungen für Kinder und Jugendliche). Tickets und weitere Infos online auf www.medl-nacht-der-sieger.de.

