Medizinische Versorgung in Mülheim: Saarn und City punkten

Den Hausarzt vor der Haustür – das ist in Mülheim nicht in jedem Stadtteil gleichermaßen der Fall.

Mülheim. In Saarn, in der Stadtmitte und in Speldorf fühlen sich die Mülheimer medizinisch gut versorgt. Schlechtere Noten gibt es nicht nur für Styrum.

​Die Zufriedenheit der Mülheimer Bürger mit der ärztlichen Versorgung in ihrem Stadtteil ist laut unserem Stadtteil-Check am höchsten in Saarn: Dort vergibt man die Note 1,9. Auf Platz zwei steht knapp dahinter die Stadtmitte mit der Bewertung 2,01; auf Platz drei folgt Speldorf mit der Note 2,16. Das ist kein Zufall, denn in diesen Stadtteilen ist auch die Zahl der niedergelassenen Hausärzte recht hoch.

Medizinische Versorgung in Mülheim: 99 hausärztliche Stellen

Insgesamt 99 hausärztliche Stellen gibt es derzeit in Mülheim. Die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein (KVNO) gibt die aktuelle Zahl der niedergelassenen Hausärzte in der Mülheimer Stadtmitte – im Postleitzahlbereich 45468 – mit 32,5 Hausärzten an. In Speldorf, im Postleitzahlbereich 45478, sind 13,5 Hausarztstellen gelistet. In Saarn – dem Postleitzahlbereich 45481 – gibt es noch 11,5 Hausärzte.

Wobei zu Saarn auch Selbeck und Mintard gezählt werden, was sich in der Beurteilung der Leserinnen und Leser nicht widerspiegelt. Denn während Selbeck noch eine eigene Hausarztpraxis an der Kölner Straße hat, gibt es in Mintard keinen niedergelassenen Hausarzt. Daher vergeben die Mintarder auch mit 5,32 die schlechteste Note, was die medizinische Versorgung in ihrem Stadtteil angeht.

Mintard hat keine eigene Hausarztpraxis

Auf dem vorletzten Platz in der Leserbewertung (und vor Mintard) steht Raadt mit der Note 4,12 und knapp darüber Menden mit 3,42 – exponierte Stadtteile ohne eigene Hausarztpraxis, die aber von der Postleitzahl zu Holthausen gerechnet werden. Holthausen selbst bekommt die noch recht gute Note 2,27 von den Mülheimer Bürgern, hier sind laut KVNO sechs Hausärzte niedergelassen (PLZ 45470).

Die Stadtteile Stadtmitte und Saarn sind laut Mülheimer Stadtverwaltung auch die Stadtteile mit der höchsten Einwohnerzahl in Mülheim: In der City leben 23.578 Menschen, in Saarn 22.912 (Stand: 30.9.2020). Diese Rechnung geht aber nicht immer auf. In Styrum (PLZ 45476) etwa leben 16.037 Menschen, es gibt dort aber nur 4,25 hausärztliche Stellen. Ein Umstand, der seit Jahren im Stadtteil beklagt wird. Und der in unserer Umfrage mit der Note 3,33 bewertet wird.