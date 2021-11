Der Kardiologe Dr. Marcus Möllenberg in seiner Mülheimer Praxis. Er spricht am Mittwoch, 24. November, beim „Doc-Treff“ über das Thema „Luftnot: Welche Rolle spielt das Herz?“

Gesundheit Medizin in Mülheim: Kardiologe über Luftnot bei Herzleiden

Mülheim. Erstmals seit 20 Monaten findet ein „Doc-Treff“-Vortrag in Mülheim statt. Ein Kardiologe erklärt, wann das Herz für Luftnot verantwortlich ist.

Pandemiebedingt pausierte auch die Patientenveranstaltung „Doc Treff“ seit dem 11. März 2020. Der „Doc Treff“, bei dem niedergelassene Ärztinnen und Ärzte in Mülheim aus dem Doc Net ihren Patienten und allen Interessierten einen Infoabend über ein bestimmtes medizinisches Thema anbieten, soll es im kommenden Jahr wieder regelmäßig geben. Den Auftakt macht aber schon am Mittwoch, 24. November, Dr. Marcus Möllenberg mit dem Thema „Luftnot: Welche Rolle spielt das Herz?“

Die Veranstaltung beginnt wie immer bei freiem Eintritt um 18 Uhr in der Familienbildungsstätte (Scharpenberg 1b). Allerdings zu den Hygienebedingungen (3G-Regel) in der Coronazeit, nur nach vorheriger Anmeldung (0208 3003 - 333) und mit begrenzter Platzzahl. Der Herz- und Lungenfacharzt Dr. Möllenberg wird die Gelegenheit nutzen, über ein Thema zu sprechen, das ihm besonders wichtig ist. Und, wie beim „Doc-Treff“ üblich, wird er den Besuchern am Ende seines Vortrags individuelle Fragen beantworten.

Dr. Marcus Möllenberg hat im vergangenen Januar in der kardiologischen Gemeinschaftspraxis am Dieter -Aus-dem-Siepen-Platz 2 die Nachfolge von Dr. Peter Grooterhorst übernommen, der in den Ruhestand gegangen ist. Möllenberg (47) ist ausgebildeter Kardiologe und Pneumologe und bringt viel klinische Erfahrung mit. Dass Herzpatienten häufig unter Luftnot leiden, kennt er aus seinem ärztlichen Arbeitsalltag und betrachtet beim Kranken die beiden Organe Herz und Lunge nicht getrennt voneinander: „Die Organe hängen physiologisch sehr eng miteinander zusammen.“

Der Kardiologe Dr. Marcus Möllenberg praktiziert seit Januar in Mülheim

„Es gibt kaum eine Herzkrankheit, die nicht mit Luftnot einhergeht“, sagt Möllenberg, der weiß, dass seine Patienten bei Luftnot nicht immer darauf kommen, dass ihr Herz der Verursacher sein könnten. Dabei weise nicht nur der Brustschmerz auf Herzprobleme hin, sagt er, sondern auch die Luftnot. Auf die häufigen kardiologischen Leiden Herzschwäche, Herzrhythmusstörungen, Herzklappenerkrankungen geht Möllerberg ein und erläutert, warum diese für Luftnot verantwortlich sein können. Was seiner Erfahrung nach bei rund 80 Prozent der Betroffenen der Fall sei.

Luftnot tritt übrigens typischerweise bei körperlicher Belastung auf. Daher fragt Dr. Möllenberg seine Patienten zum Beispiel: „Wie viele Etagen schaffen Sie noch am Stück, bis die Luftnot kommt?“ In seinem Vortrag beim „Doc Treff“ möchte er nicht nur für diese Herzproblematik sensibilisieren, er spricht er auch die therapeutische Möglichkeiten bei Luftnot an.

Das Mülheimer Ärztenetz Doc Net ist ein freiwilliger Zusammenschluss von niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten. Darunter sind Haus- und Fachärzte.

