MBI beklagen das jahrelange Hin und Her

„The same procedure as every year“, alles wie gehabt?“, merken die Mülheimer Bürgerinitiativen zur aktuellen Flughafen-Diskussion kritisch an, dass sich das jahrzehntelange Hin und Her fortsetze. Der Flughafen bleibe „Dauerzankapfel“, so Fraktionssprecher Lothar Reinhard.

„Alle Möglichkeiten, die Ruhrhöhen wirklich und anders zum Wohle des gesamten westlichen Ruhrgebiets zu nutzen, wurden ein ums andere Mal vertan, wie zum Beispiel die einst angedachte Klima-Expo“, so Reinhard. Ob mit oder ohne den „Mini-Flugbetrieb“: Die MBI werten das Areal als „klimatisch sicherlich zu bedeutend, um es zum Beispiel für große Logistikunternehmen oder ähnliches zupflastern zu lassen“.