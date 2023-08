Mauer fällt plötzlich auf Mülheimer Supermarkt-Parkplatz um

In kompletter Länge ist die Mauer auf einem Edeka-Parkplatz in Mülheim-Heißen am Samstag umgefallen.

Mülheim. Auf dem Parkplatz eines Edeka-Marktes in Mülheim-Heißen ist am Samstag eine Mauer in voller Länge umgestürzt. Was dazu bislang bekannt ist.

Eine Überraschung ereilte Mitarbeitende sowie Kundinnen und Kunden eines Edeka-Marktes in Heißen am Samstag: Zwischen Hingberg und Wiescher Weg lagen plötzlich kleine Bäumchen und einzelne Steine auf dem Parkplatz, weil eine Grenzmauer in kompletter Länge umgefallen war.

„Uns wurde nur irgendwann Bescheid gesagt, dass da etwas auf dem Parkplatz liegt“, sagte ein Mitarbeiter, der am Wochenende zur fraglichen Zeit Schicht hatte.

Mülheim: War feuchtes Erdreich der Auslöser?

Wie es zu dem Zusammenbruch kam, ist nicht vollständig klar. „Da ist wohl das Erdreich dahinter feucht geworden“, vermutete Jan-Paul Schrake, dem das angrenzende Grundstück gehört und der dort auf dem Gelände mit einer IT-Beratung sitzt.

Es werde jetzt aufgeräumt und dann in Kürze repariert. Damit sei das Thema erledigt. Er war ebenso genervt, sich dazu äußern zu müssen, wie Edeka-Inhaber Oliver Czaikowski.

Wenngleich sich am Montagvormittag noch nichts an der Situation geändert hatte und noch immer Steine und Sträucher am Rand der Parkreihe lagen, werde es für seine Kundinnen und Kunden zu keinerlei Einschränkungen kommen. Mehrere Autos nutzten bereits wieder die angrenzenden Parkboxen. Zu Beschädigungen geparkter Autos war es am Samstag nicht gekommen.

