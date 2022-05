Kultur Matinee an besonderem Ort erinnert an Bücherverbrennung

Mülheim. Am 10. Mai erinnert eine Matinee an einem besonderen Ort in Mülheims Innenstadt an die Bücherverbrennungen der Nazis. Das wird zu erleben sein.

Die Mülheimer Wolfgang Hausmann und Hartmut Kremer sind als Freunde und Förderer des gesprochenen und gesungenen Dichterwortes stadtbekannt. Am 10. Mai wollen sie mit zwölf Vorlesern und Musikern und an einem besonderen Ort an Autorinnen und Autoren erinnern, deren Werke am 10. Mai 1933 auf Geheiß des damaligen NS-Reichspropagandaministers Joseph Goebbels verbrannt wurden.

Dementsprechend laden Hausmann, Kremer und Freunde am 10. Mai von 15 bis 17 Uhr zu einer literarisch-musikalischen Rückschau auf Texte ein, deren Autoren im NS-Deutschland der Jahre 1933 bis 1945 zumindest offiziell nicht gelesen werden durften. Zu den verfemten Autoren, deren Werke dem Feuer übergeben wurden, zählten unter anderem Erich Kästner, Kurt Tucholsky, Heinrich Mann, Bert Brecht und Erich Maria Remarque.

In Mülheim selbst gab es 1933 keine öffentlichen Bücherverbrennungen

1933 mahnte Erich Kästner: „Wo man Bücher verbrennt, verbrennt man am Ende auch Menschen.“ Heute wissen wir, dass er leider Recht behalten sollte. „In Mülheim gab es am 10. Mai 1933 keine Bücherverbrennung, weil diese damals nur in Universitätsstädten stattfanden. Aber die Auswirkungen der dortigen Bücherverbrennungen hatten natürlich Auswirkungen, die auch bis nach Mülheim reichten und hier die Bücher der verfemten Autoren auf den Index des NS-Regimes brachten“, erklärt Hausmann.

Nach ihrer Machtübernahme ließen die Nationalsozialisten in Universitätsstädten, wie hier im Mai 1933 in Berlin, die Bücher verfemter Autoren verbrennen. Foto: dpa / picture-alliance/ dpa

Hausmanns Mitstreiter mit Stimme und Gitarre, Hartmut Kremer, unterstreicht, „dass die Erinnerung an die Bücherverbrennungen der Nationalsozialisten angesichts aktueller rechtsextremer Tendenzen in unserer Gesellschaft notwendiger denn je ist“.

Der Ort der Veranstaltung ist ein geschichtsträchtiger: der Platz der alten Synagoge

Und so wird die literarisch-musikalische Nachmittags-Matinee am 10. Mai vor der Stadtbibliothek und damit auf dem Platz der alten Synagoge über die Bühne gehen. Denn auch die 1907 auf dem Viktoriaplatz eingeweihte Synagoge wurde in der Reichspogromnacht vom 9. Auf den 10. November 1938 ein Opfer der Flammen des Hasses, den die menschenverachtende NS-Ideologie auch in unserer Stadt entzündet hatte. Deshalb wird die Leiterin der Stadtbibliothek, Claudia vom Felde, am 10. Mai um 15 Uhr zur Einführung in die Matinee auch die Hintergründe für die Bücherverbrennungen des 10. Mai 1933 erläutern.

Literaturfreunde, die noch kurzentschlossen als Vorleser, in die Matinee vom 10. Mai miteinsteigen wollen, können sich an wolfgang.hausmann.mh@web.de oder unter 0172 260 07 86 direkt an Wolfgang Hausmann wenden. Unter dem Titel „Mein Wissen musste meinen Glauben töten“ wird der Rezitator aus der Heimaterde am 5. Mai um 15 Uhr im Heißener Nachbarschaftshaus an der Hingbergstraße 311 und am 16. Mai um 19.30 Uhr im Hof der alten Druckerei Heyder an der Hermannstraße 21 an Annette von Droste-Hülshoff erinnern, deren Geburtstag sich 2022 zum 225. Mal und deren Todestag sich 2022 zum 175. Mal jährt.

