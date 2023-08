Massenschlägerei in der Mülheimer City - mehrere Verletzte

Einen Großeinsatz der Polizei (Archivbild) gab es am Samstagabend in Mülheim: Auf der Leineweberstraße prügelte sich eine größere Gruppe.

Mülheim. Eine Massenprügelei und großen Tumult gab es am Samstagabend in der Mülheimer City. Drei Personen kamen ins Krankenhaus, andere lehnten es ab.

Ein Großaufgebot der Polizei beendete am Samstagabend eine Massenschlägerei auf der Leineweberstraße, Ecke Friedrich-Ebert-Straße, in der Mülheimer Innenstadt. Gegen 19.30 Uhr meldeten mehrere Zeugen eine gewalttätige Auseinandersetzung: Eine größere Personengruppe war in handfesten Streit geraten.

Die Polizei sei mit starken Kräften vor Ort gewesen und habe dort zahlreiche Personen angetroffen. Darunter wohl auch viele Leute, „die mutmaßlich gar nicht an der Auseinandersetzung beteiligt waren“, erklärt Polizeisprecherin Sonja Kochem. Die Einsatzkräfte konnten die aufgeheizte Situation beruhigen. Drei Personen seien ins Krankenhaus gebracht worden, darunter ein Dialysepatient und - vorsorglich - eine schwangere Frau. Die dritte Person habe eine Handverletzung erlitten, so die Polizeisprecherin.

Massenschlägerei in Mülheim: Hintergründe noch unklar

Weitere Verletzte seien gesehen und angesprochen worden, hätten jedoch eine medizinische Behandlung abgelehnt. Ob es sich bei den Beteiligten um Jugendliche handelt, wie bei der Massenschlägerei im Frühjahr 2021, kann die Polizei noch nicht sagen. Waffen habe man nicht gefunden. Die Personalien etlicher Beteiligter seien aufgenommen worden. Festnahmen gab es nicht, eine Person wurde allerdings ins Gewahrsam genommen, weil sie sich der Kontrolle widersetzte.

Die Hintergründe der spektakulären Auseinandersetzung würden nun ermittelt, so die Polizeisprecherin. Möglicherweise gebe es am Montag nähere Informationen. Der Vorfall weckt Erinnerungen an die Massenschlägerei am 29. April 2021 an der Haltestelle Stadtmitte, ganz in der Nähe der Leineweberstraße, bei der es ebenfalls mehrere Verletzte gab. Damals hatten sich Dutzende von Jugendlichen geprügelt, einige von ihnen waren fast noch Kinder. Der Vorfall hatte in Mülheim lebhafte Diskussionen über die Sicherheitslage in der City rund um die Haltestelle Stadtmitte ausgelöst.

Blaulicht in Mülheim - lesen Sie auch:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim