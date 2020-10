Auf der Kölner Straße in Mülheim gab es am Sonntag einen schweren Verkehrsunfall. Vier Autos waren beteiligt.

Verkehrsunfall Massenkarambolage mit zwei Verletzten in Mülheim-Saarn

Mülheim. Vier Autos sind auf der Kölner Straße in Mülheim ineinander gekracht. Zwei Fahrer mussten von der Feuerwehr aus ihren Wagen gerettet werden.

Einen ungewöhnlich schweren Verkehrsunfall mit vier beteiligten Pkw gab es am Sonntagnachmittag auf der Kölner Straße in Höhe der Straßburger Allee. Um 16.23 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert. Zwei Autofahrer wurden verletzt und mussten vorsichtig aus ihren Fahrzeugen geborgen werden. Sie wurden anschließend durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Kölner Straße war in Richtung Breitscheid gesperrt

Der Einsatz dauerte etwa 45 Minuten. Währenddessen musste die Kölner Straße in Richtung Breitscheid voll gesperrt werden. In Richtung Essen stand vorübergehend nur eine Fahrspur zur Verfügung.