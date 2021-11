Fußballfan mit einer „Scream“-Maske (Archivbild): Ähnlich sah offenbar der Räuber aus, der am Montagabend einen Kiosk-Mitarbeiter in Mülheim verletzte.

Fahndung Maskierter Räuber überfällt Kiosk in Mülheim und schlägt zu

Mülheim. Ein offenbar maskierter junger Mann hat einen Kiosk in Mülheim überfallen. Einem Mitarbeiter schlug er mit einer Schusswaffe auf den Kopf.

Nach einem Überfall auf einen Kiosk an der Trooststraße in der Mülheimer Altstadt sucht die Polizei den mutmaßlichen Räuber. Er hatte am Montagabend, 15. November, gegen 18.40 Uhr die Verkaufshalle betreten und Bargeld verlangt. Als sich der 49-jährige Mitarbeiter weigerte, schlug ihm der Täter mit einer Schusswaffe auf den Kopf.

Die Waffe zerbrach in mehrere Einzelteile und verletzte den Mitarbeiter. Der Täter flüchtete ohne Beute, vermutlich in Richtung Wasserbahnhof. Der Verletzte wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei prüft jetzt, um welche Art von Schusswaffe es sich handelte.

Junger Räuber trug möglicherweise eine „Scream“-Maske

Der Räuber soll etwa 20 bis 25 Jahre alt sein. Er trug möglicherweise eine „Scream“-Maske oder eine schwarze Ski-Maske. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0201/829-0 entgegen.

Täglich wissen, was in Mülheim passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Mülheim-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim