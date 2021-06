Mangelnde Nachfrage: Erstes Testzentrum in Mülheim schließt

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) stellt den Betrieb des Corona-Schnelltestzentrums in Saarn am Kirmesplatz an der Mintarder Straße in Mülheim Ende des Monats ein.

Mülheim. Wegen sinkender Nachfrage macht das erste Corona-Schnelltestzentrum in Mülheim zu. Wann das DRK sein Testzentrum in Saarn schließt.

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) stellt den Betrieb des Schnelltestzentrums in Saarn am Kirmesplatz an der Mintarder Straße Ende des Monats ein. Damit schließt das erste Corona-Testzentrum in Mülheim wegen sinkender Nachfrage nach Tests.

Mit der steigenden Impfquote und den Lockerungen im Pandemie-Geschehen gehe die Nachfrage für die Testungen spürbar zurück, so das DRK. „Aus diesem Grund haben wir uns für die Schließung entschieden“, erläutert Nina Rasche, Kreisgeschäftsführerin DRK Kreisverband Mülheim. Für den Samstag, 26. Juni, können dort zum letzten Mal Termine für Corona-Schnelltests über das Buchungsportal www.drk-nrw-testzentrum.de gebucht werden.

In den vergangenen zwei Monaten habe das Schnelltestzentrum an der Mintarder Straße zur Bekämpfung der Pandemie auf lokaler Ebene beigetragen, heißt es beim DRK. Über 6.500 Testungen wurden dort in dieser Zeit von Bürgerinnen und Bürgern in Anspruch genommen, bilanziert DRK-Kreisgeschäftsführerin Nina Rasche.

