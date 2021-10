Die immopro.meo Grundstücksbörse Ruhr hat auch einen Blick auf Ladenlokale in Mülheim geworfen. Doch belastbare Ladenmieten ließen sich für den Mietspiegel nicht ermitteln, da im vergangenen Jahr zu wenige Verträge abgeschlossen wurden.

Mietspiegel 2021 Makler sehen hohen Bedarf an Gewerbeflächen in Mülheim

Mülheim. Die Grundstücksbörse Ruhr hat nun einen neuen Mietspiegel für Industrie- und Gewerbehallen, Büroflächen und Ladenlokale in Mülheim herausgegeben.

Nach wie vor fehlt es in Mülheim an ausreichend Grundstücken für Gewerbe- und Industrie. Zu diesem Schluss kommt eine Auswertung der immopro.meo Grundstücksbörse Ruhr. Der Verein ist ein Zusammenschluss selbstständiger Makler, Architekten und Hausverwalter im Bereich der Industrie- und Handelskammer für Essen, Mülheim und Oberhausen. Dieser hat nun einen aktuellen Mietspiegel 2021 für Industrie- und Gewerbehallen, Büroflächen und Ladenlokale in der MEO-Region herausgegeben.

Untersucht wurden die Gewerbemieten in den Bereichen Gewerbehallen, Büroräume und Ladenlokale. Aufgeschlüsselt werden die Zahlen nach verschiedenen Kategorien, etwa Bürolagen und Ladengrößen. Bereits seit vielen Jahren gebe es eine starke Unterdeckung von Gewerbegrundstücken in Mülheim. Dies habe sich auch aktuell nicht verbessert, heißt es in dem Bericht. Jedoch sei die Nachfrage nach Hallen nach wie vor konstant gut.

Büroflächen waren aufgrund der Corona-Pandemie nur gering nachgefragt

Mülheim zeichne sich durch eine geringe Fluktuation aus, so dass das Hallenangebot begrenzt sei. Besonders nachgefragt seien Flächen von bis zu ca. 800 Quadratmeter, aber auch Größenordnungen von 2000 Quadratmetern. Hallen, die eingeschossig und bis zu zehn Jahre alt sind, liegen zwischen 3,70 und 5 Euro/m². Eingeschossige Altbauhallen zwischen 2,60 und 3,70 Euro/m², kleine Einheiten in gutem Zustand bis ca. 200 m² können einen Zuschlag von bis zu 20 Prozent erzielen.

Büroflächen seien coronabedingt nur wenig nachgefragt. Jedoch profitieren hiervon insbesondere die kleineren Flächen von bis zu 500 m², die verstärkt nachgefragt werden. Bevorzugte Bürolagen liegen zwischen 6,80 und 9,50 Euro/m². Mittlere Bürolagen zwischen 5 und 7 Euro/m², einfache Bürolagen zwischen 4 und 5 Euro/m².

Aufgrund der pandemiebedingt niedrigen Anzahl an Vertragsabschlüssen, die meist auch mit Sonderklauseln versehen waren, lassen sich aktuell keine belastbaren Ladenmieten darstellen, heißt es im Bericht. „Daher haben wir eine Veränderung der Ladenmieten für dieses Jahr ausgesetzt und stehen für eine individuelle Beratung gerne zur Verfügung." Immobilienmakler Jens Hendrik Zerres berät unter 34 90 6.

