Magnifique! Mülheims Neujahrsbaby Lojayne ist eine Französin

Kam ganz überraschend und zu früh: Lojayne Louiza mit ihren Eltern Noufaila und Yassine Ait Ichou im Evangelischen Krankenhaus in Mülheim. Die Familie stammt aus Frankreich und war zu Besuch in Deutschland.

Mülheim Lojayne Louiza hatte es eilig. Eigentlich sollte sie in Frankreich und nicht in Mülheim geboren werden, aber sie wollte partout nicht warten.

Ein richtiges Neujahrsbaby gab es in Mülheim nicht, die kleine Lojayne Louiza erblickte das Licht der Welt am 2. Januar um 5.26 Uhr.. Sie war damit das erste Baby, das 2024 im Evangelischen Krankenhaus (EKM) geboren wurde – und zwar als Touristin. Denn das kleine Mädchen ist eigentlich Französin und sollte in Billy Berclau bei Lille zur neuen Erdenbürgerin werden.

„Sie kam zu früh und hat uns alle überrascht“, sagt Vater Yassine (36) und sieht glücklich aus. Seine Frau Noufaila (29) ist noch sehr müde, hält Lojayne aber stolz und lächelnd im Arm. Recht lange hingezogen hat sich die Geburt ihrer ersten Tochter. Erste Anzeichen für die Ankunft des Säuglings hatte es schon am Samstag gegeben, dann aber ließ sich die Kleine doch noch Zeit. Silvesterkind wollte sie nicht sein und auch am Neujahrstag trödelte sie noch mächtig herum. In der Nacht zu Dienstag machte sie sich dann doch „mit etwas Hilfestellung“ auf den Weg.

Baby Lojayne Louiza wurde am 2. Januar 2024 um 5.26 Uhr im Evangelischen Krankenhaus in Mülheim geboren. Foto: Michael Dahlke / FUNKE Foto Services

Säugling wollte wissen, wie es in Müheim zugeht

„Die Ärzte, Hebammen und Schwestern haben sich sehr um uns gekümmert, alle waren unheimlich nett“, sagt Noufaila dankbar. In den Kreißsaal haben sie ihr Mann und ihre Schwester Hayat begleitet. Diese lebt schon seit vielen Jahren in Mülheim, bei ihr war das Ehepaar Ait Ichao auch zu Besuch, wollte nach dem Jahreswechsel dann wieder heimfahren nach Nordfrankreich. „Doch daraus wurde nichts“, sagen die jungen Eltern lachend. Der Säugling wollte einfach wissen, wie es in Deutschland so aussieht und zugeht. Papa Yassine buchte schnell ein Familienzimmer auf der Mülheimer Entbindungsstation.

Die restliche Verwandtschaft reagierte schnell auf die unerwartete Situation. Die Großeltern aus Marokko, die eigentlich zur Geburt nach Frankreich kommen wollten, reisten ebenso nach Mülheim wie die in Frankreich lebende andere Oma. Stolz scharen sie sich nun alle um das neugeborene Kind. Lojayne misst 49 Zentimeter und wiegt 3200 Gramm, sie liegt momentan gerne und ganz ruhig auf der Brust ihrer Mama.

Geburtsort: Müheim an der Ruhr (Deutschland)

Die Architektin und der Techniker (Bereich Telekommunikation) wollen nichts überstürzen und noch einige Tage im EKM bleiben. Denn ungewohnt ist es schon, jetzt plötzlich ein Baby zu haben und es versorgen zu müssen. Das Wickeln und Stillen bekommen die Beiden gerade ausführlich gezeigt. Papa Yassine kann erstmal 15 Tage freinehmen, um seine Frau zu Beginn zu unterstützen. Kleider und Spielsachen liegen in Frankreich schon bereit. Dort wird die Heimat von Lojayne sein. In Urkunden und Papieren wird es aber heißen „Geburtsort: Mülheim an der Ruhr“.

