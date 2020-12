Made in Mülheim: Nachhaltige Geschenke fürs Weihnachtsfest

Mülheim. Nachhaltige Geschenke für Weihnachten sind eine gute Idee, man kann sie auch in Mülheim finden. Wir geben ein paar Beispiele.

Zu Weihnachten werden oft Geschenke gemacht, die keine lange Lebensdauer haben und relativ schnell weggeworfen werden. Besser wäre es, etwas Nachhaltiges zu verschenken. Das geht, wenn man ein wenig nachforscht, auch in Mülheim. Hier ein paar Beispiele:

Tasche war mal eine Couch

Beim Upcycling, also dem Wiederverwenden gebrauchter Sachen, kommen schöne Dinge heraus, die man auch gut verschenken kann. Sattlerin und Täschnerin Martina Müller zum Beispiel stellt einen Großteil ihrer Ware aus altem Couchleder her – beispielsweise Körbchen (Utensilios), Schlüsselanhänger, Etuis oder auch Geldbeutel und Taschen. Aber auch das dicke Leder, das man von den Kästen oder Böcken in der Turnhalle kennt, nutzt sie für ihre Kreationen. „Ich säubere das Leder, fette es gegebenenfalls ein, schneide es zurecht oder nähe kleinere Stücke zu größeren Stücken zusammen, verarbeite dann alles", berichtet die Sattlerin.

Mancher Mülheimer bringt aussortierte Sachen in ihrem „Manual Art“-Lädchen an der Hornstraße vorbei. Alte Lederjacken etwa, die er nicht mehr tragen, aber auch nicht in den Altkleidercontainer werfen will. Aber auch herausgetrennte Reißverschlüsse, gebrauchte Gürtelschnallen, Klickverschlüsse, Gurte oder Stoffe bekommt Martina Müller geschenkt, um damit etwas Neues zu machen. „Das Upcycling ist aufwändiger als das Arbeiten mit neuem Leder, aber es ist sinnvoller“, sagt sie. Das robuste Material und ihre speziellen Sattlernähte sorgen dafür, dass ihre Produkte sehr lange halten. „Man kann sie vermutlich seinen Enkeln vererben“, sagt sie schmunzelnd. Oder erneut wiederverwenden.

Modekollektion aus alten Jeansstoffen

Aus Alt mach’ Neu heißt es auch bei „jotjot“. Modedesignerin Jana Januschewski hat aus gebrauchten Jeans-Stoffen eine ganz neue Kollektion mit stylischer Jeans-Kleidung geschaffen – also ebenfalls wiederverwertet. Sie steht auch für hochwertige Maßanfertigungen bereit. Zusammen mit Juliane Moes bietet die Modedesignerin im Atelier „Farbfuchs“ an der Auerstraße aber auch andere nachhaltige Dinge an – zum Beispiel Trockenblumenkränze, Lichterketten aus Papier oder auch Bilder.

Die upgecycelte Jeans-Modekollektionen vom Label „jotot“ (Jana Januschewski) aus Mülheim bei einer Modenschau in Hattingen. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Die beiden Frauen gehen das Thema Nachhaltigkeit auf ihre Weise an. „Nachhaltig einkaufen ist cool, wir wollen aber auch die Kreativität der Leute fördern“, sagen sie. Die Menschen sollen die Möglichkeit erhalten, selber mit zu kreieren. Gemeinsam können Ideen für individuelle Geschenke entwickelt werden. Neuerdings geht das sogar per Videokonferenz. Danach fertigen die Farbfüchse das erwünschte Geschenk an oder sie liefern den Menschen Material und Anleitungen zum Selbermachen.

Unverpackte Schoko-Nikoläuse

Kleine nachhaltige Geschenke für das Fest findet man natürlich auch bei „Püngel und Prütt“ , dem Unverpackt-Laden am Löhberg. „Wir haben für den Advent zusätzliche Artikel ins Sortiment aufgenommen“, erklärt Jana Weyers. Teekannen, Kerzen, Kosmetik aus nachhaltiger Produktion sind dabei, aber auch Weihnachtsschokolade und unverpackte Schoko-Nikoläuse am Stiel. Ein tolles Präsent für einen umweltbewussten Herrn könnte auch der sogenannte Rasierhobel sein – garantiert plastikfrei.

Aus Schläuchen werden Gürtel

Zurück zu Taschen, Gürteln und Etuis. Auch Gregor Volk mit seinem Label Pressbag fertigt aus gebrauchten Gegenständen ganz besondere Accessoires an. Seine Upcycling-Zutaten sind aber wesentlich ausgefallener als das Leder der Täschnerin. Der Broicher (mit Internetshop) nutzt unter anderem alte Autopolster, ausgemusterte Fahrradreifen oder -schläuche und nicht mehr benötigte Werbeplanen für seine Kreationen. Seine gefragtester Artikel sind neben Taschen moderne mehrfarbige Rucksäcke in verschiedenen Ausführungen. Robust und nachhaltig und dennoch richtig schön.

Informationen unter www.manual-art.de, www.jotjot-mode.com und www.farbfuchs.com, www.puengel-pruett.de, www.pressbag.de.