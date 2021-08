Schon im September 2020 musste die Deutsche Bahn mit Hilfe eines 750-Tonnen-Krans auf der A 40 ein Bohrgerät und anderes Zubehör auf der Baustelle der A 40-Brücken in Mülheim einsetzen.

Verkehr Lkw-Brand in Mülheim: Erneut Sperrung von A 40 und Bahnlinie

Mülheim. Der Lkw-Brand vor einem Jahr sorgt wieder für Sperrung von A 40 und Bahnstrecke in Mülheim. Was ab dem Wochenende auf der Großbaustelle passiert.

Der Lkw-Brand im vergangenen September auf der A 40 sorgt zum Ferienende für eine Sperrung der A 40 vom 13. bis zum 23. August. Die Eisenbahnbrücken in Styrum wurden von dem Feuer so stark beschädigt, dass sie abgerissen wurden und nun durch Hilfsbrücken ersetzt werden.

Ab kommenden Freitag werden die Hilfsbrücken für den Güterverkehr und die S-Bahn eingebaut. Die Bahnstrecke zwischen Essen und Duisburg wird dafür vom 15. bis 20. August voll gesperrt.

In zehn Tagen sollen zwei neue Brücken eingesetzt werden

Wie die Deutsche Bahn (DB) mitteilte, sollen die beiden Hilfsbrücken am 6. September für den Bahnverkehr in Betrieb gehen. Doch bis dahin ist (im Wortsinn) noch ein schweres Stück Arbeit zu leisten. In den zehn Tagen werden zwei komplett neue Brücken mitsamt Gleisen gebaut. Dafür benötigt man sechs Hilfsbrücken.

Um diese einheben und montieren zu können, müssen zwei 750-Tonnen-Kräne aufgebaut werden, die die 42 Tonnen schweren Brückenteile auf eine Höhe von sieben Meter bringen. Mehrere Lkw liefern die Hilfsbrücken in jeweils zwei Teilen zur Baustelle. Dann heben die Kräne die Brückenteile ein, damit sie auf einer Länge von 27 Metern verschweißt werden können. Danach werden auf den Hilfsbrücken drei Gleise und ein Gehweg gebaut.

Ausfahrt Mülheim (15) auf der A 40 kann aus Richtung Duisburg nicht erreicht werden

Die A 40 wird von Freitag, 13. August, 20 Uhr, bis Montag, 23. August, 5 Uhr gesperrt. Die Sperrung gilt für beide Richtungen, in Fahrtrichtung Essen ab Kreuz Kaiserberg. Die Ausfahrt Mülheim (15) kann aus Richtung Duisburg nicht erreicht werden. Die Ausfahrt Kaiserberg wird gesperrt: Eine Abfahrt ist nicht möglich, weil diese Anschlussstelle für eine überproportionale Belastung nicht ausgelegt ist.

Die Bahnstrecke wird von Sonntag, 15. August, 6 Uhr, bis Freitag, 20. August, 6 Uhr gesperrt. Hier gilt eine Vollsperrung in beide Richtungen, denn die Brücken 3 und 5 werden zum Einheben der Hilfsbrücken gesperrt. Die Züge des Fernverkehrs werden zwischen Dortmund bzw. Gelsenkirchen und Duisburg bzw. Köln umgeleitet.

Erhebliche Auswirkungen auf den Verkehr der Deutschen Bahn

In Bochum, Essen und Mülheim entfallen alle ICE-/IC-Halte. Einzelne Züge entfallen abschnittsweise. Ab Bochum bzw. Essen bestehen Umsteigeverbindungen zu den Fernverkehrsbahnhöfen Dortmund und Gelsenkirchen mit Zügen des Nahverkehrs. Auf vielen Linien kommt es zu geänderten Fahrzeiten und möglicherweise zu Abfahrten von einem anderen Gleis - insbesondere an Endstationen. Infos zu aktuellen Fahrplänen finden sich unter bahn.de/aktuell.

Zwischen Essen, Duisburg und Oberhausen Hbf wurde ein umfangreiches Schienenersatzverkehrsangebot eingerichtet. Infos zu den Linien, zu Ersatzfahrplänen und Abfahrtshaltestellen unter zuginfo.nrw.

