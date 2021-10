Lidl-Neueröffnung im Hafencenter in Mülheim steht bevor

Vor etwa zehn Tagen ist dieses Bild vom neuen Hafencenter an der Weseler Straße in Mülheim entstanden. Bis zum 28. Oktober soll alles fertig sein, denn dann wollen neben Edeka Paschmann auch Lidl und dm eröffnen. Am Eröffnungstag sitzt bei Lid eine bekannte Mülheimerin hinter der Kasse.

Mülheim. Nahversorger Lidl hat zur Eröffnung seiner Filiale im Mülheimer Hafencenter an der Weseler Straße eine besondere Kassiererin eingeladen.

Wenn kommende Woche das neue, kernsanierte Hafencenter im Gewerbegebiet an der Weseler Straße seine Türen öffnet, heißt nicht nur der örtliche Edeka-Händler Paschmann Kunden in seinem größten Lebensmittelmarkt auf der ehemaligen Real-Fläche willkommen. Auch Nahversorger Lidl eröffnet dort eine Filiale – und lässt am Eröffnungstag eine bekannte Mülheimerin für einen guten Zweck hinter der Kasse sitzen.

Anlässlich der Neueröffnung nimmt Bezirksbürgermeisterin Elke Oesterwind um 10 Uhr für einen guten Zweck an der Lidl-Kasse Platz und zieht die Einkäufe der Kunden über den Scanner. Die gesamten Einnahmen dieser Aktion will Lidl an eine gemeinnützige Organisation in Mülheim spenden.

Der Nahversorger war auch bereits am Rande des Gewerbegebietes vertreten und ersetzt nun seine ehemalige Filiale an der Weseler Straße durch die neue Filiale mit einer Verkaufsfläche von rund 1.200 Quadratmetern im Hafencenter.

Bezirksbürgermeisterin Elke Oesterwind kassiert am Eröffnungstag der neuen Lidl-Filiale im Hafencenter an der Weseler Straße für den guten Zweck. Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

Die Lidl-Filiale im Hafencenter kommt nach Angaben des Unternehmens ohne fossile Brennstoffe aus, benötigt 100 Prozent weniger primäre Energiequellen und generiert damit rund 30 Prozent weniger CO 2 -Ausstoß im Vergleich zu einem herkömmlichen Lebensmittelmarkt. Die Beheizung und Kühlung der Filiale erfolgt über eine besonders effiziente Wärmepumpe mit Wärmerückgewinnung aus der Gewerbekälte.

Hochmoderne Lüftungsanlagen sowie eine gute Wärmedämmung sparen zudem Energie ein. Moderne, energiesparende LED-Beleuchtung verringert den Stromverbrauch dieser Filiale um rund 42.000 Kilowattstunden sowie den Kohlenstoffdioxidausstoß um etwa 17 Tonnen pro Jahr im Vergleich zu herkömmlicher Beleuchtung, rechnet Lidl vor.

Neben Lidl und Edeka eröffnet auch dm im Hafencenter in Mülheim

Zudem setzt Lidl in diesen besonderen Zeiten auch in der neuen Filiale ein umfassendes Hygiene- und Schutzmaßnahmenkonzept um: Dazu gehören unter anderem ein Plexiglasschutz an allen Kassen, Servicestationen mit Desinfektionsmittel in unmittelbarer Nähe der Einkaufswagen sowie auffällige Hinweise zu Hygiene- und Abstandsregelungen.

Ebenfalls am kommenden Donnerstag, 28. Oktober, will ein dm-Drogeriemarkt mit 650 Quadratmetern Fläche im Hafencenter eröffnen.

Anfang Februar war auf dem Areal an der Weseler Straße ein folgenschwerer Großbrand entstanden. Dabei war der westliche Teil des Gebäudes – mit Läden wie KiK, Dogstyler, einem E-Scooter-Shop und einer Waschanlage – zerstört worden. Eine Teil der Gebäude musste abgerissen werden. Die Neueröffnung war eigentlich bereits für Sommer geplant, verzögerte sich aber, weil es beim Baumaterial hakte.

