Letzte Ausgabe von Mülheims „Schön hier“: Das ist geplant

Mülheim. Das Straßenfest „Schön hier“ im Mülheimer Wallviertel geht in die letzte Runde. Was das Programm für Besucherinnen und Besucher bereithält.

Ein Ausrufezeichen wollen die Gewerbetreibenden des Wallviertels am Donnerstag, 7. September, setzen: Denn dann geht das Straßenfest in seine letzte Ausgabe für dieses Jahr.

Zwischen Kohlenkamp, Löhberg und Wallstraße locken 37 besondere Aktionen und Angebote der teilnehmenden Geschäfte zu einem geselligen Abend für alle Altersklassen. Rund um den kleinen Platz an der Wallstraße gibt es wie in den vergangenen Ausgaben Speise- und Getränkeangebote: Der Lebensmittelladen „Beim Schlesier“ im Kohlenkamp bietet zum Beispiel wieder frische, französische Hot Dogs an. Auch „Rene Lomonaco“ mit seinem Foodtruck aus der Altstadt ist wieder beim „Tanzhaus Mülheim“ im Löhberg zu Gast. Das Nachbarschaftsduo versorgt die „Schön hier!“-Gäste zudem mit kühlen Getränken und Musik.

Abendprogramm in Mülheim: Musik trifft auf Gastro und Aktion

Stichwort Musik: Saxofonist Kai Dorgathen aka „Kaiydo Garcia“ der gemeinsam mit DJ „Mister Lamberjack“ schon bei den letzten zwei „Schön hier!“-Veranstaltungen für tanzbare Beats und richtig gute Laune gesorgt hat, ist wieder bei den Weinbarmachern von „Good Life“ und „Perfetto“ ab circa 19 Uhr zu hören. Wein ist dort schon ab 17 Uhr zu haben.

Mit Blick auf die nahende Oktoberfest-Saison läutet das „Rauchfang“ diese spezielle Zeit des Jahres mit einem Fassanstich an, dazu werden standesgemäß frische Brezel gereicht. Das „Café Lion“ und die „Frozen Yogurt und Eisbar Sorelli´s“, alle ebenfalls im Löhberg und Kohlenkamp ansässig, vervollständigen den Hotspot. Wenige Meter weiter gibt es beim „Café Löhberg“ an der Dröppelminna was auf die Ohren: Larissa Stermann, Philipp Krumey, Jonas Berger und Martin Orth bilden mit „Jazzpresso“ den jungen Ableger des legendären Mülheimer Jazzclubs aus dem „Hopfensack“ und spielen sich bei „Schön hier!“ live quer durch die Welt des Jazz. Los geht es hier schon ab 18.30 Uhr.

Weitere Aktionen des Abends: Handgefertigte Gürtel mit 20 Prozent Rabatt für Liebes- oder Freundespaare gibt es bei der „Lebenswerk Gürtelmanufaktur“, das Theater „only connect!“ lädt zum Impro-Thetaer ein und im Park neben dem Kunstmuseum können lesefreudige, junge „Schön hier!“-Gäste von 14 bis 18 Uhr Taschen für den Transport von Büchern aus dem Leseschrank basteln. Nicht so ganz selbstgemacht, aber in der Mache: der Rathausmarktplatz. Wie es hier einmal aussehen soll, zeigen Mitarbeitende der Stadtentwicklung.

Alle Angebote und Aktionen gibt es online unter www.wallviertel.de/ideen/schoen-hier-2023 in der Übersicht.

