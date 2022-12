Lesen Sie hier Teil 2 unserer Mülheimer Adventsgeschichte

Mülheim. Ab heute schreiben Mülheimer Jugendliche unsere weihnachtliche Geschichte weiter. Was verrät uns Helena Beckers (17) über das mysteriöse Paket?

Ab sofort erscheint jeden Tag ein neues Kapitel unserer weihnachtlichen Geschichte aus Mülheim. Nur den Auftakt gibt die Redaktion vor. Danach übernehmen Jugendliche der Vereinten Evangelischen Kirchengemeinde in Mülheim, die Spaß am kreativen Schreiben haben.

Wie soll Lena diesen Nico Klaus finden und ihm das Paket übergeben? Und dann auch noch in so kurzer Zeit? Vorsichtig dreht sie das mysteriöse Päckchen in ihren Händen und hofft auf Hinweise. Wenn sie wenigstens den Absender herausfinden könnte. „Ach, egal“, schimpft Lena mit sich selbst. Sie sollte sich lieber auf Nico Klaus konzentrieren. Schließlich muss er das Paket noch heute Abend erhalten. Ihr bleibt also nur noch wenig Zeit.

„Ich sollte mit der Suche beginnen”, flüstert sie und streift sich ihre Jacke über. Sie windet sich aus den weihnachtlichen Plüschsocken und schlüpft stattdessen in ihre dicken Winterstiefel. Mit dem Paket unter dem Arm tritt sie ins Treppenhaus. Sie beschließt, ihre Nachbarn zu befragen, denn vielleicht haben sie ja mitbekommen, wer das Paket vor die Tür gelegt hat.

Unsicher steht Lena vor der Wohnungstür gegenüber. Sie kennt doch noch niemanden, sie wohnt ja erst seit kurzem hier in einem der City-Hochhäuser. Sie nimmt all ihren Mut zusammen, streckt ihren Arm aus und presst ihren Finger auf die Klingel. Das Läuten lässt sie zusammenzucken, und als wenig später die Tür aufgerissen wird, werden ihre Knie ganz weich. Vor ihr steht ein großer bärtiger Mann in Morgenmantel und schaut sie mürrisch an.

Stotternd erklärt Lena ihm die unglücklichen Umstände und die absolute Dringlichkeit. Da schießen plötzlich seine Augenbrauen nach oben und er grummelt: „Vorhin stand eine große Frau im Flur. Sie hatte einen langen schwarzen Mantel an und trug einen roten Hut. Ich habe sie hier noch nie gesehen, aber wenn ich du wäre, würde ich mich an sie halten.” Dankbar über jeden Hinweis verabschiedet Lena sich und läuft entschlossen die Treppen hinunter. Fast hätte sie ihre schlechte Laune vergessen, doch jetzt, wo sie das trübe Licht des Himmels durch die Fenster des Treppenhauses sieht, kommt der Frust über das verpatzte Weihnachtsfest erneut in ihr hoch.

Die Fensterscheiben sind beschlagen, doch trotzdem erkennt sie die rote Riesenkerze auf dem Forum. Sie lässt ihren Blick über die heute besonders trostlos erscheinende Innenstadt Mülheims schweifen und stutzt. Da ganz unten, ganz klein erkennt sie eine hochgewachsene Gestalt, eingehüllt in einen schwarzen Mantel und mit einem roten Hut. So rot wie die Riesenkerze. Das kann doch nicht sein, denkt Lena. Sollte es so einfach sein, die Frau und damit vielleicht sogar die Absenderin des geheimnisvollen Pakets zu finden?

