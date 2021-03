„Leonie“ wurde einfach vor dem Mülheimer Tierheim abgestellt

Die kastrierte Katze Leonie wurde in einem Korb vor dem Mülheimer Tierheim ausgesetzt. Sie sucht ein neues Zuhause.​

Mülheim. Die pechschwarze Samtpfote Leonie sucht ein liebevolles Zuhause. Die kastrierte Katze wurde in einem Korb vor dem Mülheimer Tierheim ausgesetzt.

In dieser Woche sucht die schwarze Schönheit „Leonie“ liebevolle Katzenfreunde. Leonie wurde morgens auf dem Parkplatz vor dem Tierheim in einem Transportkorb einfach ausgesetzt. Sie ist sehr schüchtern und vertraut den Menschen im Moment nicht so sehr.

Ein liebevolles Zuhause hatte Leonie wahrscheinlich nicht gehabt. Es wird wohl eine Weile dauern, bis Leonie sich eingelebt hat. Es ist nicht bekannt, ob Leonie Freigang benötigt. Geboren wurde die kastrierte Katze wohl im Jahr 2016. Wegen der aktuellen Situation ist eine Terminabsprache mit dem Tierheim unbedingt erforderlich.

Städtisches Tierheim Mülheim, Horbeckstraße 35, 45470 Mülheim, 0208-372211; FAX: 0208-371929