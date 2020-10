Leichter Anstieg bei Anmeldungen zu Mülheimer Grundschulen

Mülheim. Genau 1519 Kinder wurden für das nächste Schuljahr 2021/22 an den Mülheimer Grundschulen angemeldet. Mit Nachzüglern ist noch zu rechnen.

Damit ist die Zahl der Anmeldungen gegenüber dem Vorjahr (1443) leicht gestiegen. Aktuell sind es 76 Kinder mehr. Wegen der Corona-Pandemie wurden die Anmeldegespräche diesmal ausschließlich nach vorheriger Terminvergabe an den Grundschulen geführt.

Mit nachträglichen Anmeldungen ist – wie in jedem Jahr – zu rechnen, heißt es aus dem Schulverwaltungsamt. Die Bildung von mindestens einer Eingangsklasse je Standort ist auf Grundlage der derzeitigen Anmeldezahlen sowie der zu erwartenden Nachmeldungen gesichert.

Nachmeldungen sind nach den Herbstferien möglich

Eltern, die ihre Kinder bisher noch nicht angemeldet haben, sind aufgerufen, unmittelbar nach den Herbstferien einen Nachmeldetermin an der Grundschule zu vereinbaren. Wie viele Eingangsklassen an welchen Schulen gebildet werden, darüber führt die Schulverwaltung nach den Ferien Gespräche mit den Schulleitungen. Über endgültige Anmeldezahlen und die Klassenbildung an den einzelnen Grundschulstandorten wird die Verwaltung in der Sitzung des Bildungsausschusses im Dezember berichten.